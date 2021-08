F1 2021 Patch 1.05 corrige le lancer de rayons sur PS5

Ces derniers temps, les responsables de l’essence ont profité de l’excellent F1 2021, mais un problème désagréable gâchait le plaisir sur PlayStation 5. Pour une raison quelconque, la mise en œuvre limitée du lancer de rayons sur PS5 causait de nombreux problèmes visuels. C’est devenu si grave, en fait, que Codemasters a supprimé le lancer de rayons du jeu afin de rectifier les choses.

Heureusement, avec le dernier patch 1.05, le lancer de rayons a été rétabli et corrigé. Parmi les notes de mise à jour de la dernière mise à jour du jeu, Codies confirme que l’effet est désormais de retour dans la version PS5 du jeu. Ce n’est que certaines parties actives, telles que le mode photo et les replays, mais c’est certainement une bonne chose à avoir – surtout maintenant, cela ne causera plus d’autres problèmes.

Le patch 1.05 résout également un certain nombre d’autres problèmes, corrigeant de nombreux cas de plantages et divers bogues. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ici.

Le patch est déjà en ligne sur PS5, alors vérifiez-le si vous ne l’avez pas déjà fait. Appréciez-vous toujours F1 2021 ? Alignez-vous sur la grille de départ dans la section commentaires ci-dessous.