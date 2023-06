Russell T Davies de Doctor Who parle des protestations des écrivains atteignant le Royaume-Uni

L’impact monumental de l’actuel Grève de la WGA ne secoue pas seulement le sol sous presque toutes les productions aux États-Unis, mais les ondes de choc qui en découlent atteignent également le monde entier pour les industries cinématographiques internationales et les communautés qui les composent. Cela a presque créé un nouveau discours mondial sur le cinéma moderne, à quel point le facteur humain est fondamental dans l’ensemble du processus de création, et par conséquent à quel point il est important de fournir une rémunération équitable pour leur travail. Un pays qui prête particulièrement attention à tout cela est le Royaume-Uni, qui a depuis commencé à faire écho à des protestations similaires parmi ses syndicats. Selon un rapport sur place de Deadline, Docteur Who showrunner Russel Davies est l’un des dissidents de plus en plus nombreux qui se sont présentés aux piquets de grève qui ont éclaté à Londres, et il avait beaucoup à dire sur toute la situation.

S’il n’était pas plus clair que le monde écoute définitivement le sort des milliers et des milliers d’écrivains qui ont réussi à freiner la majorité de l’industrie, cela se manifeste presque par de nouvelles manifestations de protestation qui se déroulent aujourd’hui dans le monde entier, dont un à Londres appelé Screenwriters Everywhere. Au moins 200 personnes se sont présentées non seulement en solidarité avec les écrivains américains de la WGA, mais avec ceux du WGGB qui sont confrontés à des problèmes très similaires. Parmi la foule se trouvait l’écrivain et créateur de Miroir noir Charlie Brooker, Enola Holmes l’écrivain Jack Thorne et Docteur WhoLe showrunner de Russell T. Davies. Dans une interview sur place avec Deadline, il a fait remarquer que le problème tombe aux pieds de cadres ignorants et supérieurs « dont je ne suis même pas sûr qu’ils écoutent », plutôt qu’aux producteurs, et que « nous devons nous débarrasser de eux ». Il a en outre ajouté que pour mettre fin à la grève, les conditions exprimées par les écrivains doivent être respectées et le résultat doit être « humain ». À propos de la manifestation d’aujourd’hui, il a déclaré :

« Je sais que ce qui se passe en Amérique se passe ici. Ces problèmes viendront de cette façon. C’est littéralement une question de solidarité avec les gens là-bas… Certains d’entre eux meurent de faim et doivent prendre un deuxième emploi pour ne travailler que sur des émissions. C’est faux, c’est un combat et je suis derrière.

Bien qu’ils fassent écho à la solidarité, en raison des lois britanniques, ils ne sont en fait pas autorisés à manifester au nom de la WGA, d’un syndicat à l’autre. Cependant, cela ne les empêche certainement pas de faire connaître au monde entier les problèmes rencontrés au Royaume-Uni. Alice Nutter et Simon Beaufoy qui ont tous deux aidé à redémarrer Disney + Full Monty série, ont souligné que la situation de leur côté de l’étang est « pire ».

« Ils ont de grandes salles d’écrivains [in the U.S.]… Ici, c’est une économie de concerts et les écrivains gagnent beaucoup moins. Nous ne pouvons pas frapper de la même manière ici, mais nous devrions exiger plus.

Des manifestations se déroulent à travers le monde aujourd’hui

Londres n’est pas le seul hotspot international où des manifestations se déroulent à l’unisson avec les écrivains du monde. Plusieurs autres manifestations ont été annoncées dans diverses grandes villes du monde, notamment :

Netflix, Buenos Aires, Argentine

Parlement européen, Bruxelles

Apple et Amazon, Canada

Assemblée nationale, Bulgarie

Fox Telecolombia, Colombie

Tour Eiffel, France

Cathédrale de Cologne, Allemagne

Bibliothèque centrale de Tel Aviv, Israël

Estudios Churubusco, Mexique

Musée du film EYE, Pays-Bas

Chancellerie du Premier ministre, Pologne

Netflix, Séoul, Corée du Sud

Filmoteca de Catalunya et Valenciana, Espagne

Le Riksdag, Suède

Leicester Square, Londres, Royaume-Uni

La grève de la guilde des écrivains aux États-Unis se poursuit sans aucun signe de consensus à l’amiable. Les piquets de grève ont commencé début mai et sont maintenant entrés dans leur sixième semaine, fermant partout de multiples productions cinématographiques et télévisuelles jusqu’à ce que les stipulations salariales équitables soient respectées.