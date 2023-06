Quand les épisodes de Secret Invasion sont-ils diffusés sur Disney+ ?

Elastoplast Enfant Pansement Disney Avengers 20 unités

Elastoplast Pansements Kids Disney Avengers 20 unités sont doux pour la peau des enfants. Ils protègent les blessures et plaies superficielles. Ils permettent d'éviter les bactéries et impuretés et s'enlèvent facilement et sans douleur. Les pansements MARVEL à l'effigie de leurs héros préférés redonneront très vite le sourire à vos enfants ! Nouveau : Bloque 99% des bactéries* Un packaging certifié FSC *Les pansements Elastoplast protègent contre les saletés et les bactéries.