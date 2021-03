L’intelligence artificielle crée une version mise à jour de « My Name Is » d’Eminem | 45S

L’avenir est aujourd’hui, avez-vous entendu le vieil homme? Comme s’il s’agissait d’un scénario futuriste, Eminem a été couvert par une intelligence artificielle et rien de moins qu’une de ses chansons les plus célèbres: « My name is ».

Chaîne Youtube 40 Hertz Il est responsable de cette création, qui pourrait être réalisée à l’aide d’un bot avec la technologie IA respectivement. la vidéo intitulée Et si Eminem écrivait « Mon nom est » en 2021? (pour sa traduction en espagnol) accumule déjà plus d’un demi-million de reproductions.

Cependant, pour le moment, vous ne pouvez écouter que la version 1 minute, car la pièce originale et complète est toujours en préparation. Nous espérons qu’il pourra être achevé prochainement.

Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo en question. Très impressionnant.