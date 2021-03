De l’Outlander au Witcher: tout sur Graham McTavish

Début 2020, Le sorceleur Il était au milieu du tournage de sa deuxième saison, mais en raison des blocages causés par le coronavirus, ils ont été contraints d’arrêter tout type d’enregistrement. À tel point que, pendant plus d’un an, Netflix a cessé de donner des nouvelles sur l’histoire du sorcier Geralt de Rivia (Henry Cavill).

Cependant, en août de l’année dernière, ils ont pu revenir sur le plateau et, à partir de ce moment, la production de la deuxième partie n’a pas du tout ralenti. C’est pourquoi, tel que calculé par le géant du streaming, la prochaine saison devrait arriver à la fin de cette 2021.

Henry Cavill dans son rôle de Geralt of Rivia. Photo: (IMDB)



Mais ce qui est le plus surprenant dans cette nouvelle édition, c’est que de nouveaux personnages seront ajoutés à l’histoire. En plus de Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan, qui sont déjà confirmés, il y a un nouveau rôle qui vient à Le sorceleur pour tout changer.

C’est Graham McTavish, qui participera à cette série fantastique avec le rôle de Dijkstra, maître espion et chef des forces spéciales du royaume de Redania. Selon les livres d’Andrzej Sapkowski, sur lesquels la série est basée, ce nouveau membre de Le sorceleur C’était un homme physiquement imposant, mais il ne donnait pas l’impression d’un espion puisqu’il préférait les costumes extravagants et les couleurs vives.

Qui est Graham McTavish?

Graham McTavish est un acteur d’origine écossaise qui a joué différents rôles au cinéma et à la télévision. Né le 4 janvier à Glasgow, il a acquis une renommée internationale lorsque Netflix a ajouté Outlander à son catalogue, une série dans laquelle il incarnait le bruyant Dougal MacKenzie, un alpiniste jacobite en Écosse en 1947.

Graham McTavish a laissé l’Écosse de côté pour The Witcher. Photo: (IMDB)



Actuellement, l’acteur de 60 ans, en plus de faire partie de The Witcher, est l’un des pilotes de Men in Kilts. Avec Sam Heughan, son ancien partenaire de l’Outlander, il parcourt les meilleures régions de l’Écosse pour parler de son histoire et promouvoir le tourisme dans son pays.







Son portrait de MacKenzie l’a non seulement conduit à se faire connaître dans le monde entier, mais c’était l’un de ses premiers rôles en tant que co-star d’une série. Malgré un CV complet, il n’a jamais passé plus de 20 épisodes dans la même fiction que ce qui s’est passé ici.