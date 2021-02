Le jeu vidéo « Demon Slayer » montre Zenitsu et Inosuke

Le prochain jeu basé sur l’anime et le manga populaire « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba », « Demon Slayer: Hinokami Kepputan », a partagé de nouvelles bandes-annonces et captures d’écran axées sur les personnages Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira.

本 日 発 売 の 週刊 少年 ジ ャ ン プ 12 号 に て 「鬼 滅 の 刃 ヒ ノ カ ミ 血 風 譚」 最新 情報 が 掲 載!

バ ー サ ス モ ー ド に 我 妻 善 逸 & 嘴 平 伊 之 助 が 参 戦!

善 逸 は “雷 の 呼吸” を 響 か せ 、 伊 之 助 禰 は “獣 の 呼吸” で 豪 快 に 躍動 し ま す!# ヒ ノ カ ミ 血 風 譚 # 鬼 滅 の 刃 pic.twitter.com/2aFamyetSv – 庭 庭 ゲ ー ム 「鬼 滅 の 刃 ヒ ノ カ ミ 血 風 譚」 【公式】 (@kimetsuHINOKAMI)

22 février 2021





Les deux personnages sont de puissants tueur de démons à part entière et amis du protagoniste. Tanjiro Kamado, avec Zenitsu utilisant les techniques de Thunder Breathing et Inosuke utilisant des techniques de respiration de bête, sans surprise, ils semblent assez frappants en action.

En particulier, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas voir les téléchargements officiels en raison de la façon dont Aniplex les a publiés sur YouTube, ce qui semble avoir fait qu’ils ne peuvent pas être vus normalement aux États-Unis, par exemple.

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan » le lancement est prévu pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC au japon cette année

S’il atteint l’Ouest, c’est presque une garantie que le jeu il se localisera sous un autre nom et aura un éditeur différent ici.