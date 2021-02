Fêtez le Mardi Gras avec 28 recettes cajun et créole

Mardi Gras, qui signifie «mardi gras» en français, est traditionnellement l’occasion de s’amuser avant le mercredi des Cendres et l’observance chrétienne du carême (une période de jeûne et de pénitence menant à Pâques).

La plus grande célébration du Mardi Gras aux États-Unis a lieu à la Nouvelle-Orléans, où les gens célèbrent le mardi gras de la meilleure façon possible: bien manger. Bien que cette année ait rendu plus difficile pour les gens d’inonder le quartier français de chars, de défilés et d’inondations de touristes lançant des perles, il existe encore de nombreuses façons de célébrer les fêtes avec les saveurs de sa cuisine traditionnelle.

Ces recettes créoles et cajun de nombreux chefs aux racines de la Nouvelle-Orléans regorgent de saveurs et vous feront célébrer avec style où que vous soyez. Que vous savouriez un jambalaya à la mijoteuse, un gumbo classique, des sandwichs po’boy, un gâteau royal coloré ou des beignets en forme de nuage, plongez dans l’esprit de la ville préférée de Hoda au monde.

Entrées

Quand il s’agit de réconforter la cuisine du Sud, il y a une raison pour laquelle le jambalaya est un plat incontournable autour du Mardi Gras. Épicé, fumé et très copieux, c’est un hiver plus chaud. Cette version est faite dans une mijoteuse, c’est donc un dîner super facile toute l’année.

Ce ragoût classique de la Nouvelle-Orléans regorge de crevettes, de crabe, d’huîtres et de saucisses. Dans le plus pur style créole, cette version du célèbre restaurant de la Nouvelle-Orléans Tujague’s incorpore de la viande et des fruits de mer et est épaissie avec du filé (sassafras moulu) au lieu du gombo.

Le chef exécutif du Franklin de la Nouvelle-Orléans, Dane Harris, utilise de la bière locale et des poivrons péruviens épicés pour ses moules crémeuses d’inspiration péruvienne. Il crée un mélange brillant de saveurs qui se rassemble en seulement 15 minutes.

Le secret de ce ragoût de fruits de mer est l’ajout d’un bouillon d’écrevisses maison. Le chef Isaac Toups utilise des écrevisses dans sa version du plat classique, mais elle peut également être préparée avec des crevettes ou d’autres crustacés.

C’est un excellent moyen rapide de servir de belles crevettes fraîches avec la tête. Besoin d’un dîner prêt en 20 minutes? Ceci est votre choix.

De nombreuses recettes du chef Alfredo Nogueira reflètent les saveurs cajun de sa ville natale et de son héritage cubain, avec encore plus d’influences provenant de sa carrière en cours de route. Cette soupe à l’ail vivante est réconfortante, simple et peu coûteuse à préparer.

Ces crevettes grillées sont si simples à cuisiner, mais constituent un plat principal savoureux servi avec du riz.

Nina Compton, bistrot américain Bywater

En ce qui concerne les plats en une seule casserole, ce plat de fruits de mer créole du chef exécutif du Royal Sonesta New Orleans est un véritable plaisir pour la foule. Il a des couleurs vives, des saveurs robustes mais simples et peut être préparé en seulement 30 minutes.

Cette recette est un classique de la Nouvelle-Orléans à son meilleur. Il présente toutes les saveurs audacieuses et piquantes pour lesquelles le Big Easy est célèbre.

Nous adorons cette recette parce que presque toutes les épiceries stockent des saucisses et du poulet, donc à peu près tout le monde peut faire ce ragoût cajun simple mais génial.

Chef Jason Routzahn / Restaurant R’evolution

La chef Nina Compton a reçu de nombreuses distinctions pour sa cuisine d’inspiration caribéenne, qui brille au menu de sa dernière aventure avec son mari Larry Miller, Bywater American Bistro, dans le quartier branché de Bywater à La Nouvelle-Orléans. Ce plat de poisson tout-en-un reflète les racines caribéennes de Compton.

TRIÉ

Les écrevisses peuvent être difficiles à trouver selon l’endroit où vous vivez, mais cela ne devrait pas vous empêcher d’avoir une ébullition classique de fruits de mer – les furoncles de crevettes sont également populaires en Louisiane, grâce à l’accès de l’État à de merveilleuses crevettes du Golfe. Tous les légumes et fruits de mer sont magnifiques, servis en famille sur un grand plateau.

Ce plat se prépare en un rien de temps à l’aide d’une sauce marinara du commerce.

Cette recette montre vraiment le meilleur des merveilleux fruits de mer de Louisiane. La soupe copieuse est remplie de crevettes fraîches, de sébaste, d’huîtres et de chair de crabe.

Ne vous inquiétez pas de manquer la saveur de bouillie d’écrevisses si vous ne mangez pas de fruits de mer – utilisez simplement des assaisonnements créoles pour saumurer votre poulet. Dans cette recette de Tory McPhail, ancien chef cuisinier du célèbre Commander’s Palace de la Nouvelle-Orléans, le poulet est enrobé de farine deux fois pour une texture extra-croustillante.

Gumbo ne se résume pas uniquement aux fruits de mer, comme le démontre cette délicieuse version de dinde. Si vous avez des restes de dinde cuite, cette recette est un moyen idéal de l’utiliser.

Po’boys

« J’ai eu ce sandwich pour la première fois chez Gene’s Po-Boys à la Nouvelle-Orléans et je suis tombé amoureux de la saucisse épicée et du pain grillé », a déclaré Compton à propos de ce sandwich décadent.

La rémoulade acidulée, acidulée et crémeuse rehausse les crevettes frites croustillantes et sucrées et le croquant satisfaisant de la salade de chou rassemble le tout dans cet irrésistible sandwich aux fruits de mer.

Amenez le sandwich emblématique de la Louisiane à un autre niveau en le servant sur du pain à l’ail. Ajoutez du bacon à la salade de chou et empilez-le sur les sandwichs et vous avez un gagnant.

La Nouvelle-Orléans est le berceau de la muffuletta, un sandwich à la fois gros et facile à déguster. Cette version moderne repose sur quelques agrafes de garde-manger en pot – à savoir, la giardiniera épicée et la tapenade d’olive – pour faciliter l’assemblage.

Côtés

Le riz sale est aussi courant à la table cajun que la purée de pommes de terre et la sauce sont ailleurs. C’est le plat de riz le plus riche et le plus riche que vous ayez jamais mangé. Il tire sa couleur, sa saleté, d’une viande glorieuse et glorieuse. L’astuce pour ce plat est d’obtenir un bon omble sur le bœuf haché. Nous aimons utiliser le surlonge haché, le garder en bloc et le saisir comme vous le feriez pour un steak avant que la viande ne soit cassée et braisée.

Dennis Culbert / Réimprimé de The New Orleans Kitchen par Justin Devillier, (c) 2019

«Ma soeur, qui détestait le cran, a dit un jour: ‘Je ne sais pas quelle est la différence, mais ce courage a fait de moi un croyant.’ Je n’ai pas encore lui dire pourquoi ils sont si bons », ont déclaré le chef Justin Devillier de La Petite Grocery et Justine de la Nouvelle-Orléans. En plus d’être un aliment de base pour le petit-déjeuner, le gruau est une excellente base pour une foule de soupes et de ragoûts copieux.

Préparez ce côté copieux avec un peu d’assaisonnement jerk. Les épices chaudes et ardentes donnent aux patates douces l’équilibre parfait de saveur pour accompagner d’autres plats de la Nouvelle-Orléans.

Boissons et desserts

Levez un verre sur Mardi Gras avec ce cocktail classique inventé à la Nouvelle-Orléans.

Ponchatoula, en Louisiane, est connue comme la capitale mondiale de la fraise, et les fraises fraîches mélangées à la pâte de ces beignets moelleux leur donnent un peu d’acidité et de légèreté.

Ces beignets moelleux sont un dessert signature de la Nouvelle-Orléans que tout le monde adore, et ils sont étonnamment faciles à préparer.

Ce gâteau reste fidèle aux traditions de la Nouvelle-Orléans, mais incorpore également des saveurs du Moyen-Orient. Le résultat de cette combinaison créative est un gâteau que vous voudrez faire non seulement pour Mardi Gras, mais pour toute occasion festive.

Les pralines sont une confiserie classique de la Louisiane. Les noix croquantes et les bonbons crémeux en font un régal merveilleusement sucré.

