Kim Seon Ho révèle l’histoire de son ex-petite amie et comment il a essayé de la reconquérir

Acteur Kim Seon HoLa popularité de la marque semble être à la hausse pour ses graphismes et sa personnalité époustouflants.

Pour quelqu’un avec des visuels impeccables, il peut être difficile de croire qu’il s’est en fait agenouillé devant une fille pour la reconquérir.

Récemment, les communautés en ligne ont parlé de la dernière interview radio de Kim où il parle de son ex-petite amie alors qu’il était dans l’armée.

Il a partagé cette histoire sur SBS PowerFMde Cinetown de Park Seonyoung de retour en 2016.

Kim a commenté, «Quand j’étais dans l’armée, ma petite amie d’alors depuis trois ans, a envoyé un texto qui disait« Oppa je suis désolé »comme sa façon de mettre fin à la relation.»

Après avoir reçu le SMS, il n’a pas pu la contacter, il est donc venu jusqu’à sa maison.

Après avoir rencontré sa petite amie, elle a révélé qu’elle était sur le point de rencontrer son nouveau petit ami. Après avoir entendu cela, Kim leur a demandé de parler et a bloqué l’ascenseur. Il pensait que ça l’arrêterait, mais elle a juste commencé à utiliser les escaliers.

Kim a révélé, «Je n’aurais pas dû le faire mais je me suis agenouillé devant elle tout de suite et là. J’étais vraiment désespéré parce que j’étais soldat.

Mais, sa petite amie était totalement au-dessus et l’ignora simplement alors qu’elle continuait à descendre les escaliers. Kim a fini par s’agenouiller et a essayé de la reconquérir alors qu’ils descendaient quatre volées d’escaliers.

Il ajouta, «Je me suis agenouillé pendant environ trois heures et je n’ai finalement pas pu avoir une conversation profonde avec elle. Notre conversation consistait simplement en «Ne partez pas» et «Non, je dois y aller». »

Kim a également partagé son expérience d’enfance traumatisante avec sa mère.