10 choses sur David Chocarro, l’acteur qui incarne Emiliano dans « 100 jours pour tomber amoureux »

L’acteur, réalisateur et producteur argentin David Chocarro a joué Emiliano León dans “100 jours pour tomber amoureux», Une telenovela Netflix dans laquelle il partage des rôles principaux avec Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías.

Depuis son adolescence, Chocarro s’est frayé un chemin dans son pays natal dans plusieurs productions théâtrales et télévisées, gagnant une reconnaissance dans des pays comme l’Équateur, le Pérou et le Brésil. Mais il a atteint un autre niveau de popularité lorsqu’il a commencé à travailler aux États-Unis avec Telemundo en 2010.

En 2011, l’acteur aujourd’hui âgé de 40 ans faisait partie du casting de «La casa de al lado», une telenovela dans laquelle il jouait le double rôle d’Adolfo et Leonardo Acosta. Cette production a la participation d’acteurs tels que Gabriel Porras, Miguel Varoni, Maritza Rodríguez, Ximena Duque, Catherine Siachoque et Daniel Lugo, entre autres.

Mais si vous voulez connaître plus de détails et des faits curieux sur la vie et la carrière de David Chocarro continuer la lecture.

1. VOTRE PREMIER TELENOVELA SUR TELEMUNDO

La première production de l’interprète argentin en Telemundo C’était le drame «Quelqu’un vous regarde», où il jouait Benjamín Morandé, un médecin coureur de jupons qui s’implique avec sa belle-sœur et qui, avec un groupe de collègues, est persécuté par un tueur en série. Grâce à ce feuilleton, David a été projeté en tant qu’acteur international avec l’influence d’artistes tels que Rafael Amaya Danna García, Christian Meier Karla Monroig et Geraldine Bazan.

2. A TRAVAILLÉ AVEC SA FEMME EN «100 JOURS POUR TOMBER AMOUREUX»

Alors qu’il a donné vie à Emiliano dans « 100 jours pour tomber amoureux», Son épouse Carolina Laursen a joué son psychologue. «Évidemment, nous étions dans sa gamme et il était super à l’aise. J’étais un peu nerveux à l’idée d’oublier les textes, mais je savais que les scènes fonctionneraient parce que David a une merveilleuse capacité d’improvisation. Je me suis juste emporté et je l’ai suivi. J’ai eu beaucoup de plaisir. Ils m’ont tous très bien traité », a déclaré Laursen à People en Español.

En fait, leur première scène ensemble était une scène de lit. «Ma première fois dans un roman et j’étais presque nue. Tout comme j’étais avec lui, la vérité ne m’importait pas beaucoup. Je ne suis pas inhibé par mon corps. Et il n’est plus jaloux comme avant. Nous avons donc vraiment apprécié », a déclaré la femme de Chocarro.

3. SA FACETTE LA PLUS INCONNUE

Dans l’interview susmentionnée, Carolina Laursen a révélé la facette la plus inconnue de David Chocarro. «Il adore fabriquer des objets en bois. Chez lui, il a construit une cabane dans les arbres, fait un bureau, des escaliers … «

4. SA PREMIÈRE CARRIÈRE

Lors d’une conversation avec le journal argentin Clarín, il a déclaré: «J’ai commencé le baseball à l’âge de 11 ans, en pratiquant avec ma mère, qui était entraîneur de softball. Mes amis m’ont accusé parce que j’aimais le baseball plus que les autres sports, ils m’ont demandé si j’étais un Yankee ». À 18 ans, il a été repêché par les Yankees de New York.

5. MAIS AGIR EST SA PASSION

Dès son plus jeune âge, il a également montré un intérêt pour le théâtre, donc après sa carrière sportive, il a participé à des feuilletons tels que «Floricienta», «Une famille spéciale», «Alma pirata», «Sos mi vida» et «Casi Angeles ».

6. LA FAMILLE DE DAVID CHOCARRO

Carolina Laursen et David Chocarro forment l’un des couples les plus forts au milieu de la série, et ils ont deux filles, Allegra et Brigitta.

7. DIFFÉRENCES ET SIMILARITÉS AVEC EMILIANO

À propos de son rôle dans « 100 jours pour tomber amoureux«Elle soutient qu’elle a certaines similitudes avec lui, mais il n’est certainement pas l’homme presque parfait dont rêvent les femmes. «Je sais que lorsqu’ils écrivent ou me disent des choses, c’est parce qu’ils sont amoureux d’Emiliano, pas de moi. C’est un gars avec de l’argent, qui sort des ennuis, gracieux dans toutes les situations et trouve une justification à tout », a-t-il déclaré à Expresiones.

8. IL N’EST PAS TRÈS CRITIQUE AVEC SON TRAVAIL

Dans l’interview susmentionnée, il a déclaré que bien qu’il ait vu quelques chapitres de « 100 jours pour tomber amoureux«Vous ne vous tuez pas en tant que critique. «Quand j’ai joué dans El recluso (2018), une année entière s’est écoulée avant que je décide de le voir à l’écran, je ne suis pas obsédé par moi-même», a-t-il expliqué.

9. Je ne m’attendais pas à la répétition de «100 jours pour tomber amoureux»

David Chocarro a avoué qu’il ne s’attendait pas à la répercussion de la série de Netflix et l’acceptation écrasante de son rôle. «Vous ne savez jamais ce qu’il adviendra d’un projet qui se présente à vous. C’est drôle, parce que quand il a commencé à le transmettre Telemundo nous n’avons pas bien fait avec les chiffres et il n’y avait pas la portée que cela a fait avec la plate-forme ».

10. PRIX ET NOMINATIONS

People en español l’a nommé meilleur acteur dans un second rôle pour « The House Next Door » et meilleur acteur pour « The Face of Vengeance ». Cette dernière telenovela lui a également valu une nomination aux Miami Life Awards et Premios Tu Mundo. Son travail dans « La Doña » et « En otra piel ».