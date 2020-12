Lil Durk rend hommage au roi Von dans le single surprise « Backdoor »

Lil Durk a pleuré publiquement et en privé la mort de son ami de longue date King Von, décédé des suites de la violence armée à Atlanta. Récemment, Durk semble essayer d’aller de l’avant après le décès de Von, faisant tout ce qu’il peut pour garder le nom de son ami vivant à jamais en le commémorant dans sa musique, portant une casquette hommage dans le prochain clip de « Back In Blood » avec Pooh Shiesty , et maintenant balançant sa célèbre chaîne O’Block sur la pochette de son nouveau single surprise, intitulé « Backdoor ».

Le rappeur de Chicago est de retour avec sa nouvelle chanson, l’annonce à peine quelques heures avant minuit. Parlant des luttes auxquelles il a été confronté au cours de sa vie, Durkio évoque également la menace constante d’opérer dans la rue, utilisant la chanson principalement comme un hommage à King Von.

Écoutez la nouvelle version ci-dessous et restez à l’écoute du prochain album de Lil Durk La voix.

Paroles de citations:

Tu n’étais pas sur ce bloc quand cette merde se passait

Je ne m’inquiétais pas de l’autre côté quand cette merde se passait

Et nous ne traînons pas avec des mecs différents, ne nous demandez pas sur quoi

La seule fois où nous allons battre l’affaire, vous sortez les téléphones avec appareil photo

J’avais l’habitude de dessiner mon nom sur le polystyrène

Je devais enseigner au n *** grand comme, bien du mal

Pourquoi l’État a-t-il dit au jury: « Ils essaient de nous inculper tous »

Les avocats les ont sortis pendant un jour, ils feraient mieux de les signer