Dave Grohl: « Nirvana a eu des dysfonctionnements qu’un groupe comme Foo Fighters n’a pas » | 45S

Faire partie de l’un des groupes les plus populaires des années 90 est quelque chose qui vous hantera probablement pour le reste de votre carrière et vous le savez très bien. Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana et actuel chanteur des Foo Fighters, qui a de nouveau été consulté sur sa relation avec Kurt Cobain et Krist Novoselic.

S’adressant à The Big Issue, Grohl a déclaré: «Ma relation musicale avec eux était parfaite, mais personnellement et pour être honnête, c’était un peu étrange. Bien sûr, nous nous aimions, nous étions amis, mais, vous savez, il y avait un dysfonctionnement dans Nirvana qu’un groupe comme Foo Fighters n’a pas».

Grohl a continué ‘Étais-je proche de Kurt comme je le suis maintenant de Taylor Hawkins? Non. J’ai vécu avec Krist et sa femme quand j’ai rejoint le groupe pour la première fois, je pense que cela a duré un mois, puis ils m’ont mis à la porte, mais nous avons toujours eu ce genre de relation amoureuse, et cela est devenu encore plus vrai après la mort de Kurt. Quand je vois Krist maintenant, je le serre dans mes bras comme ma famille. Mais à l’époque, nous étions jeunes et le monde était si étrange.

Il a terminé en disant: «Ce dysfonctionnement émotionnel du Nirvana a été atténué lorsque nous avons mis les instruments. Si la musique n’avait pas fonctionné, nous n’aurions pas été là ensemble. Je pense vraiment qu’il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne pouvez communiquer que musicalement, et parfois c’est une communication encore plus grande et plus profonde.

Le 19 janvier, Foo Fighters a publié le clip vidéo de «Waiting On A War», une chanson qui, avec «No Son Of Mine», sont les porte-étendards pour promouvoir ce qui sera leur nouvel album studio «Medicine at Midnight» à paraître le 5 février prochain. Ci-dessous, vous pouvez entendre les nouveautés de Foo Fighters.