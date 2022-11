De quoi s’agit-il et comment voir « Elite » – Saison 6

Après la finale choquante de la cinquième saison de « Elite »fans du populaire Série Netflix espagnole Ils attendent avec impatience le sixième volet de la fiction créée par Carlos Montero et Darío Madrona. Les nouveaux épisodes porteront sur les conséquences de la mort de Samuel (Itzan Escamilla).

Dans la nouvelle saison, dont la première aura lieu le 18 novembre 2022, des acteurs tels que Carlos Montero et Jaime Vaca reviennent au premier plan de la fiction, tandis qu’André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou et Manu Ríos

En plus d’Escamilla, Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) et Georgina Amorós (Cayetana) quittent également « Elite »tandis qu’Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa et Álex Pastrana rejoignent le casting de la sixième saison.

Isadora Artiñán face à l’un de ses agresseurs dans la saison 6 de « Elite » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 6 « ELITE » ?

D’après le synopsis officiel de la saison 6 de « Élite”« Après la mort de Samuel, Las Encinas fait face à une nouvelle année scolaire en essayant de faire peau neuve pour couvrir les catastrophes passées.

Cependant, le conflit dans ses salles de classe est systémique : racisme, sexisme, violence conjugale ou LGTBI-phobie, ne sont que quelques-uns des problèmes difficiles qui traverseront les couloirs de la prestigieuse institution cette saison.”.

Dans une interview avec Formula TV, Carla Díaz a déclaré que dans la sixième saison de « Élite » ton caractère « Ça va toucher le fond. » De plus, elle a déclaré qu’elle ne sera pas dans une bonne situation par rapport à ses pairs : « probablement tout le monde sera meilleur qu’elle”.

COMMENT VOIR LA SAISON 6 DE « ELITE » ?

La sixième saison deÉlite» sera présenté en première le vendredi 18 novembre 2022 à NetflixPar conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série espagnole, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la populaire plateforme de streaming.

HORAIRE D’OUVERTURE DE « ELITE 6 »

Espagne : 10h00

Pérou : 03h00

Mexique : 02h00

Argentine : 05h00

Paraguay : 05h00

Uruguay : 05h00

Brésil : 05h00

Chili : 05h00

Colombie : 03h00

Equateur : 03h00

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ELITE 6 »

Carla Diaz comme Ari Blanco

Martina Cariddi comme Mencía Blanco

Manu Rios comme Patrick Blanco

Valentina Zenere comme Isadora Artiñán

André Lamoglia comme Ivan Carvalho

Carloto Cotta comme Cruz Carvalho

Adam Nourou comme Bilal

Guillermo Campra comme Hugo

Ignacio Carrascal comme Javier

Marc Bonnin comme Alex

Ander Puig comme Nico

Carmen Arrufat comme Sara

Álvaro de Juana comme Didac

Ana Bokesa comme Rocio

Álex Pastrana comme Raúl