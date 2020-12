La mise à jour 1.5 de Stardew Valley permettra au joueur d’apporter d’énormes modifications à sa ferme

La mise à jour 1.5 pour Stardew Valley pourrait être juste au coin et ConcernedApe, le développeur du jeu, a partagé de nouveaux détails intéressants sur ce que nous pouvons attendre de la mise à jour.

Quand la mise à jour Stardew Valley 1.5 sort-elle? Personne n’est encore sûr, même si les fans espèrent qu’il arrivera avant la fin de l’année ou très tôt en 2021, suivant le modèle de la précédente mise à jour 1.4.

Voici un aperçu du Tweet de ConcernedApe:

Si vous êtes un joueur chevronné qui envisage de démarrer une nouvelle ferme lorsque la version 1.5 sortira, j’aimerais souligner quelques nouvelles fonctionnalités. Il y aura un nouveau type de ferme, « Beach Farm », et un nouveau menu « Advanced Game Options », à partir duquel vous pourrez ajuster certains aspects du jeu: pic.twitter.com/iMnw2uGLEO – ConcernedApe (@ConcernedApe) 20 décembre 2020

Il montre le tout nouveau menu de démarrage dans le jeu. Le principal changement ici est le teaser d’une «ferme de plage» qui a des attributs uniques qui la différencient des autres types de fermes, dont il pourrait y en avoir au moins quelques autres.

Sur la ferme de la plage, il y a une meilleure pêche (vous êtes au bord de la mer, bien sûr) et vous pourriez avoir de la chance avec des caisses de ravitaillement qui s’échouent sur le rivage. Cependant, le sol sableux rend plus difficile la culture de certaines cultures.

Parallèlement à l’introduction de fermes uniques parmi lesquelles choisir, les options de jeu avancées offrent au joueur quelques façons supplémentaires de jouer au jeu.

Tout d’abord, vous pouvez choisir les types de bundles avec lesquels vous jouez. Si vous ne savez pas ce que c’est, c’est le mécanicien de Stardew Valley qui vous permet d’obtenir des récompenses pour votre ferme.

Pour compléter un ensemble pour les jolis Junimos, vous devez collecter tous les objets à l’intérieur dudit ensemble. Dans la version 1.5, vous pouvez choisir quels lots peuvent être complétés en jouant et activer l’option pour vous garantir de pouvoir collecter tout ce dont vous avez besoin au cours de la première année.

Ensuite, vous pourrez également apporter des modifications au gameplay, comme permettre aux monstres de se reproduire dans les zones sombres et plus effrayantes de votre ferme inachevée. Si vous êtes fan d’un défi supplémentaire, c’est une jolie petite torsion.

Vous pourrez également modifier les récompenses de la mine, en les améliorant ou en les rendant pires en fonction du type de défi que vous ressentez dans cette partie de Stardew.

Dans l’ensemble, ce menu de jeu avancé et les fermes personnalisées ouvrent la voie à des mises à jour plus grandes et meilleures à l’avenir, avec encore plus d’options pour les joueurs chevronnés de Stardew Valley pour vraiment personnaliser et modifier leur gameplay.