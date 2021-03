Mortal Kombat Reboot est officiellement classé R pour ses morts violentes sanglantes

C’est officiellement officiel; Combat mortel est noté R. Le prochain redémarrage est une fois de plus prêt à adapter la série populaire de jeux de combat de manière cinématographique. L’équipe créative derrière le film a promis à plusieurs reprises qu’il serait noté R. Ils ont promis du sang. Décès. Le tout. La remorque n’a tiré aucun coup de poing. Maintenant, la MPAA a confirmé que le film serait effectivement giflé avec un R pour des raisons qui devraient rendre les fans de la franchise heureux.

Selon la MPAA, Combat mortel a été classé R pour «violence sanglante et langage tout au long, et quelques références grossières». Reste à savoir si le film tient ses promesses sur tous les autres fronts. Cela dit, la violence, le sang, le langage et la grossièreté sonne comme le bon mélange d’ingrédients pour un film comme celui-ci. À tout le moins, il semble que Warner Bros. n’ait pas eu froid aux yeux à la dernière seconde, essayant d’adoucir les choses pour un PG-13. L’original Combat mortel des années 90 est allé de cette façon. Celui-ci va pousser un peu plus loin l’enveloppe.

Simon McQuoid est dans le fauteuil du réalisateur et cela représente ses débuts dans le long métrage. James Wan, l’homme derrière La conjuration franchise, ainsi qu’Aquaman, est à bord en tant que producteur. Le casting est dirigé par le combattant Lewis Tan MMA Cole Young, un nouveau personnage créé spécifiquement pour le film. Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Mehcad Brooks Jax Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young.

Combat mortel se concentre sur le combattant MMA Cole Young qui est habitué à se faire battre pour de l’argent. Cependant, il ignore son héritage et ne sait pas pourquoi l’empereur Shang Tsung d’Outworld a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole cherche Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui a le même étrange dragon marquant Cole. Il ne faut pas longtemps avant que Cole se retrouve au temple de Lord Raiden. Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, accorde le sanctuaire à ceux qui ont cette marque. Cole s’entraîne ensuite avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et Kano alors qu’il se prépare à combattre aux côtés des plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Le nouveau venu Greg Russo et Dave Callaham, de Wonder Woman 1984 renommée, a écrit le scénario. Comme dans tous les films de Warner Bros.en 2021, Combat mortel se rendra en salles ainsi que HBO Max aux États-Unis le même jour. Cela donnera aux téléspectateurs une option; restez à la maison et diffusez-le ou dirigez-vous vers un cinéma et regardez-le sur grand écran. La date de sortie est fixée au 16 avril. Cette nouvelle nous parvient via FilmRatings.com.

Sujets: Mortal Kombat