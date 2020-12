Les défis de la panthère noire sont maintenant dans Fortnite

Il y a eu de nombreux défis cette saison pour Fortnite, et Epic Games continue d’en ajouter. Avec cette nouvelle série de défis, ils rendent hommage à la star de Black Panther, Chadwick Boseman. En complétant la série de défis, vous gagnerez l’emote Wakanda Salute à utiliser dans le jeu.

Célébrez l’héritage du roi de Wakanda avec l’émote Wakandan Salute, qui est disponible gratuitement pour les joueurs Fortnite qui terminent les défis Wakanda Forever entre le 21 décembre et le 12 janvier.

Epic Games encourage tous les joueurs à utiliser l’émote Wakanda Salute pour #Fortography.

Cette semaine, #Fortographie se concentre sur l’émote Wakandan Salute rendue populaire dans Black Panther. En utilisant vos héros préférés de l’univers Marvel et Fortnite, utilisez le #Fortographie hashtags pour soumettre vos captures d’écran. Plus d’infos: https://t.co/goib3SE1pI – Fortnite (@FortniteGame) 21 décembre 2020

Black Panther est un skin Fortnite à venir mais vient aux côtés d’autres personnages Marvel, tels que Captain Marvel et Taskmaster, dans un Marvel: Pack royauté et guerriers.

En plus de l’Emote, une nouvelle bande-annonce arrive à 18 h 45 HE aujourd’hui 21 décembre. Les mineurs de données travaillent déjà dur et ont déjà découvert que la bande-annonce concerne le nouveau pack Marvel mentionné ci-dessus. Puis après le trailer, le pack sera disponible dans la boutique après la réinitialisation!

Fortnite publiera une nouvelle bande-annonce pour le nouveau pack Marvel 15 minutes avant la réinitialisation de la boutique d’objets! Le Pack sera disponible dans la boutique après la réinitialisation! – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 21 décembre 2020

Pour ceux qui veulent regarder la bande-annonce, YouTube est mis en place et, au moment de la rédaction de cet article, cela commence dans 8 heures.