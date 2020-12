Les tendances qui ont façonné le streaming en 2020 – Spotify

Il va sans dire: 2020 a été une année pas comme les autres. Un programme qui, malgré ses défis uniques, a inspiré la créativité avec tant de personnes trouvant des moyens de se réunir avec la résilience en tant que communauté. 2020 a également sonné différemment – et tout au long de tout cela, l’audio a agi comme un compagnon, renforçant nos liens avec le monde qui nous entoure et nous donnant de l’espoir.

Spotify’s Wrapped est une fois de plus là pour nous aider à revenir sur l’année. Pour beaucoup d’entre nous, la musique et les podcasts nous ont aidés à passer au travers, ce qui rend 2020 Wrapped si spécial: à travers des hauts et des bas, les gens ont continué à diffuser et l’audio n’a jamais manqué un battement.

Alors, qu’a écouté le monde en 2020?

Artistes les plus écoutés dans le monde

Rappeur portoricain Bad Bunny revendique la première place avec plus de 8,3 milliards de flux cette année des fans du monde entier. Son album YHLQMDLG– sorti fin février et présentant des collaborations avec Sech, Anuel AA, et Papa Yankee—Est également l’album le plus diffusé en streaming. Suivre Bad Bunny est Canard et étoile latine J. Balvin. Le quatrième artiste le plus écouté est le regretté rappeur Jus WRLD, suivi par Le weekend.

Billie Eilish continue son règne comme L’artiste féminine la plus écoutée de Spotify pour la deuxième année consécutive, suivie de Taylor Swift et Ariana Grande aux endroits deux et trois. Arrivant alors que les quatrième et cinquième artistes féminines les plus écoutées sont Dua Lipa et Halsey.

Chansons les plus diffusées dans le monde

La chanson la plus écoutée de l’année est The Weeknd’s « Lumières aveuglantes», Qui a tenu bon après avoir été la deuxième chanson la plus diffusée de l’été avec presque 1,6 milliard de flux cette année. Aux deuxième et troisième places, respectivement, l’ex-musicien ambulant australien Les tons et moide ver d’oreille viral 2019 « Singe de danse » et Roddy Ricch’s « La boîte. » La quatrième chanson la plus écoutée est la chanson entraînante « Roses – Imanbek Remix » par Imanbek et Saint JHN, suivi par « Ne commencez pas maintenant » par Dua Lipa.

Albums les plus diffusés dans le monde

L’album le plus écouté de 2020 est Bad Bunny’s YHLQMDLG avec plus de 3,3 milliards de flux, suivi par le Weeknd de Après des heures et Post Malone’s Le saignement d’Hollywood. Compléter la liste des albums les plus diffusés que vous trouverez Styles Harry‘ Fine ligne et Dua Lipa Nostalgie du futur.

Podcasts les plus populaires dans le monde

De plus en plus de podcasts sont arrivés sur Spotify en 2020, et avec plus 1,9 million de titres, il y en a maintenant pour tout le monde. Qui comprend L’expérience Joe Rogan, qui occupe la première place du podcast le plus populaire de l’année. Remplir les points deux et trois sont TED Talks Daily et Le quotidien, montrant que les auditeurs restaient informés comme d’habitude. Arriver au numéro quatre est une nouvelle série d’une voix bien connue: le Podcast de Michelle Obama. Le cinquième podcast le plus populaire est le spectacle de comédie / conseil Appelle son papa.

Genres de podcasts les plus populaires dans le monde

Les podcasts sur Spotify couvrent une gamme de sujets qui répondent aux intérêts variés de nos auditeurs. Quels genres ont été attirés par les gens en 2020? Prendre place numéro un est Société et culture, un genre qui comprend à la fois des histoires effrayantes et du contenu gastronomique. Le prochain en ligne est Comédie, ce qui n’est pas surprenant car beaucoup cherchent plus de façons de rire cette année. Le spot trois est réservé pour Mode de vie et santé, démontrant que les auditeurs adorent se tourner vers les podcasts pour leur bien-être. Culture & Loisirs se classe quatrième et Éducation se classe cinquième, ce qui prouve que les gens se tournent vers les podcasts à la fois pour une pause et pour apprendre.

Tendances mondiales du streaming en 2020

Cette année, nous avons également regardé au-delà des artistes individuels, des chansons, des albums et des podcasts et nous nous sommes plongés dans les tendances qui ont façonné le streaming – les choses qui le rendaient si différent.

Au fur et à mesure que les gens ont commencé à s’éloigner, nous avons constaté une augmentation listes de lecture sur le thème de la nostalgie et listes de lecture sur le thème du travail à domicileet chez les auditeurs écoutant des podcasts sur le bien-être comme Nous débloquer avec Brené Brown et Get Sleepy: méditation sur le sommeil et histoires.