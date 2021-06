Kevin Bacon est le méchant dans le redémarrage de The Toxic Avenger

Kevin Bacon devrait affronter Toxie dans le prochain redémarrage de Legendary de Le vengeur toxique. Actuellement en production avec l’écriture et la réalisation de Macon Blair, la réimagination du classique de Troma Entertainment sera la vedette Jeu des trônes préféré Peter Dinklage en tant que nouvelle incarnation du « premier super-héros du New Jersey ». Jacob Tremblay et Taylour Paige font également partie du film et la distribution se prépare à commencer le tournage plus tard ce mois-ci.

Kevin Bacon a été sélectionné pour jouer « un méchant habile (et probablement exagéré) ». Pas plus tard que la semaine dernière, des rumeurs ont été rapportées selon lesquelles Elijah Wood embarquerait dans le projet de jouer l’antagoniste, décrit comme le chef d’une entreprise louche qui « se lance dans une folie meurtrière pour devenir aussi puissant que Toxie ». On ne sait pas s’il s’agit du rôle dans lequel Bacon a été choisi, mais comme la feuille d’appel n’inclut pas le nom de Wood, il se peut que son casting n’ait pas fonctionné ou que le rapport d’origine soit erroné.

L’intrigue du nouveau film est similaire à celle de l’original, mais elle apporte quelques modifications à l’histoire d’origine de Toxie. Selon le nouveau rapport, Le vengeur toxique le redémarrage suit « un homme en difficulté qui, lorsqu’il est poussé dans une cuve de déchets toxiques, est transformé en un monstre mutant qui doit passer du statut de paria rejeté à celui de héros négligé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de corruption et cupidité. »

Bacon n’est pas étranger à jouer les méchants, donc son casting est certainement une excellente nouvelle pour Le vengeur toxique. Il a joué des méchants dans des films de super-héros comme celui de James Gunn super et X-Men: Première classe. Le vengeur toxique est en partie de l’horreur, mais ce n’est pas non plus un problème pour Bacon, car l’acteur a commencé sa carrière en se faisant tuer dans l’original vendredi 13. Il est également connu pour avoir joué dans le film classique du ver tueur Tremblements et a activement essayé de reprendre le rôle dans une nouvelle série télévisée.

Réalisé par Michael Herz et Lloyd Kaufman, Le vengeur toxique a été publié par Troma Entertainment en 1984. Il suit un concierge victime d’intimidation (Mark Torgl) qui se transforme en justicier Toxie (Mitch Cohen, Kenneth Kessler) et commence à éliminer les criminels de la ville, le tout à cause d’un accident impliquant des déchets toxiques. Le classique culte engendrerait plusieurs suites et la populaire série de dessins animés Croisés toxiques, mais l’original reste le favori de nombreux fans.

Refaire le film serait un défi pour tout cinéaste, mais Herz et Kaufman sont à bord en tant que producteurs pour s’assurer que tout est bien fait. Ce n’est pas faute d’avoir essayé qu’un remake n’a pas encore eu lieu à ce stade non plus. Pendant des années, il y a eu des tentatives au point mort pour redémarrer Toxie ces dernières années. À un moment donné, Arnold Schwarzenegger était en pourparlers pour jouer le super-héros radioactif dans un redémarrage potentiel, mais a abandonné pour se concentrer sur Terminateur : Genisys.

Le vengeur toxique reboot devrait commencer la production en juin en Bulgarie. Une date de sortie n’a pas encore été fixée par Legendary. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Le vengeur toxique