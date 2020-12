Il a fallu près de 60 ans à Bob Dylan pour avoir une chanson à succès numéro 1

Il n’y a rien de plus excitant que de voir un tableau de chansons au n ° 1. C’est peut-être difficile à croire, mais il y a quelques groupes et musiciens emblématiques qui n’ont jamais vu une chanson se hisser au sommet. Par exemple, Led Zeppelin peut avoir eu des albums atteignant le n ° 1, mais jamais de singles.

L’auteur-compositeur Bob Dylan a une longue carrière qui s’étend sur plusieurs décennies. Pendant la majeure partie de sa carrière, il n’a jamais été n ° 1 dans les charts. Plus tôt cette année, il a finalement atteint cette étape.

Bob Dylan s’exprimant lors d’une remise de prix | Michael Kovac / WireImage

La carrière renommée de Bob Dylan

Dylan a une longue et fructueuse carrière dans l’industrie de la musique. Il a commencé avec le chant folklorique et a formé quelques groupes peu de temps après avoir obtenu son diplôme du lycée.

Vers 1961, le chanteur s’installe à New York, où il rencontre divers musiciens. Selon All Music, il a finalement signé son premier contrat d’enregistrement avec Columbia Records.

La sortie de 1963 de Bob Dylan en roue libre fait de Dylan l’une des voix les plus originales de la musique populaire. Certaines de ses chansons folkloriques les plus mémorables incluent «Blowin ‘in the Wind» et «A-Gonna Fall» de A Hard Rain. Il a écrit des chansons pour des manifestations dans les années 60.

De nombreux artistes célèbres ont inspiré Dylan dans les premières années de sa carrière. Les Beatles ont eu une certaine influence sur sa musique pendant les années 60. Le chanteur a admiré le groupe et a vu qu’ils faisaient les choses très différemment des autres dans l’industrie. Dylan a rencontré les Beatles en 1964, ce qui l’a conduit à se tourner vers d’autres genres.

En 1973, il a écrit la chanson classique «Knockin ‘on Heaven’s Door». L’album de 1965 La route 61 revisitée a vraiment montré l’innovation de Dylan et serait l’un des meilleurs albums de tous les temps.

Devenir l’un des musiciens les plus emblématiques de tous les temps

Dylan a produit de nombreux succès tout au long de sa carrière. En 1989, il a obtenu une place au Rock and Roll Hall of Fame. Le chanteur a changé le visage du rock and roll et est devenu l’un des musiciens les plus emblématiques de l’histoire américaine. Il a pu atteindre ce statut en se réinventant.

Comme mentionné précédemment, Dylan est devenu célèbre pour sa musique folklorique. À la fin des années 60, il change de genre en passant à l’électrique et en produisant de la musique rock. Lorsqu’il s’est produit électriquement au Newport Folk Festival, les fans du public l’ont hué. Cela avait marqué un moment historique dans l’histoire du rock and roll.

Changer son image lui a fait perdre quelques fans, mais il en a gagné beaucoup de nouveaux. Il s’est réinventé une fois de plus en émergeant comme un chanteur aux influences country. La carrière prolifique de Dylan a pu perdurer au fil des décennies. Sa décision audacieuse de passer au rock and roll a finalement porté ses fruits.

La chanson récente de Bob Dylan en tête des charts

Bien que les fans considèrent Dylan comme un musicien légendaire, aucune des chansons précédentes de l’artiste n’avait dépassé les palmarès des 60 dernières années. Il a eu quelques succès qui lui ont permis d’atteindre le top 10. «Like a Rolling Stone» était sur le point d’atteindre le sommet des charts. Cependant, les Beatles ont sorti une chanson qui a maintenu Dylan au n ° 2.

Les seules fois où certaines de ses chansons ont atteint le n ° 1, c’est lorsque d’autres artistes en ont fait une reprise. L’artiste de 79 ans est toujours aussi fort dans l’industrie de la musique. Selon Deadline, il a récemment produit un single qui s’est finalement classé n ° 1 dans les charts Billboard. Contrairement à avant, il a accompli cet exploit sous son propre nom.

La chanson en question s’intitule «Murder Most Foul». Il dure environ 17 minutes et se concentre sur l’assassinat de John F. Kennedy. La chanson de Dylan a reçu plus de 10 000 téléchargements peu de temps après sa sortie.

Il aurait peut-être été difficile d’attendre si longtemps que la légende de la musique arrive en tête des charts, mais il vaut mieux tard que jamais.