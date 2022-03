Où et comment voir Les Yeux de Tammy Faye, le film pour lequel Jessica Chastain a remporté l’Oscar

Oscars 2022

Le film dans lequel l’actrice populaire Jessica Chastain s’est démarquée et pour lequel elle a reçu l’Oscar est disponible pour l’Espagne et l’Amérique latine mais de différentes manières.

© GettyJessica Chastain

Les yeux de Tammy Faye est le récit précis de l’histoire derrière l’extraordinaire ascension, la chute et la rédemption subséquente du prédicateur de télévision Tammy Faye Bakker. Au cours des années 1970 et 1980, elle et son mari, Jim Bakker, tous deux issus d’humbles débuts, ont réalisé une ascension sociale rapide tout en entretenant un réseau de télévision religieux géant et en gérant leur propre parc à thème.

Les stars du cinéma Jessica Chastain comme Tammy Faye, Andrew Garfield comme Jim Bakker, Cherry Jones comme Rachel Grover, Vincent D’Onofrio comme Jerry Falwell, Mark Wystrach comme Gary Paxton, Sam Jaegger comme Roe Messner et Louis Cancelmi comme Richard Fletcher. L’ensemble du casting a réussi à se démarquer dans cette histoire basée sur des événements réels qui ont servi à faire le protagoniste de Pari maître j’ai pris le oscar.

Où apprécier Les Yeux de Tammy Faye

Oui, l’actrice qui a su éblouir le public du monde entier avec ses rôles principaux dans des films comme Ça : Chapitre 2 et La nuit la plus sombre a finalement reçu la reconnaissance de L’Académie que ses partisans exigeaient tant. Ainsi, la rousse propriétaire d’un talent inépuisable a remporté la statuette tant convoitée de la catégorie Meilleure actrice aux Oscars 2022.

Le film peut être visionné en Espagne via la plateforme de streaming Disney+, tandis qu’au Mexique, il a été présenté en salles le 17 février et en Argentine, vous pouvez déjà voir cette histoire passionnante depuis la semaine dernière dans tous les théâtres du pays. Ne manquez pas la raison pour laquelle Jessica Chastain A été décerné.

Un peu plus sur le film ? Célèbre pour son message d’amour, d’acceptation et de prospérité, Tammy Faye est devenue une image inséparable avec ses cils indélébiles, son chant idiosyncratique et son enthousiasme sans fin pour accueillir des personnes de tous horizons. Il n’a pas fallu longtemps pour que les irrégularités financières, les intrigues rivales et les scandales anéantissent tout ce qu’il avait soigneusement construit.

Jessica Chastain partagé la liste restreinte pour Meilleure actrice dans les Oscars 2022 avec Olivia Colman pour The Lost Daughter, Penélope Cruz pour Madres Paralelas, Nicole Kidman pour Being the Ricardos et Kristen Stewart pour Spencer. Sans aucun doute, une compétition serrée avec des interprètes talentueux et des films qui resteront dans la mémoire du public. Toutes nos félicitations!

