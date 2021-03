Mick Schumacher fait ses débuts en Formule 1 aujourd’hui, 30 ans après son père

Mick Schumacher, le fils de la légende de la course Michael Schumacher, devrait faire ses débuts en Formule 1 aujourd’hui – 30 ans après que son père ait fait sa première apparition dans le championnat de renommée mondiale.

Mick, 21 ans, a rejoint l’équipe Haas F1 pour 2021, suite à l’annonce de son recrutement dans Décembre de l’année dernière.

Faisant partie de la Ferrari Driver Academy, il a remporté l’an dernier le titre de Formule 2, deux ans seulement après avoir été vainqueur en tant que champion de Formule 3.

Maintenant, il entre en Formule 1, trois décennies après que son père ait fait de même.

Avant les tests de pré-saison, a-t-il déclaré: «En tant qu’enfant, j’en rêve depuis 15 ans – et maintenant c’est vraiment arrivé.

Mick Schumacher lors de la troisième pratique libre sur le circuit international de Formule 1 de Bahreïn à Sakhir, Bahreïn. Crédit: PA

« C’est émouvant et juste quelque chose de très agréable. Mon père a fait sa première course en F1 il y a 30 ans cette année – cela le rend encore plus émouvant et encore plus agréable.

«Venant de F2, nous avons très peu d’expérience sur la F1 pneu. Mais nous avons une bonne expérience avec Pirelli pneus, donc ce sera vraiment l’un de nos points de focalisation.

« Nous devons obtenir encore plus d’informations sur la façon de préparer un seul tour et aussi sur la façon de préparer le pneu pour les distances de course.

«Les courses de cette année sont bien plus longues que celles que nous avons eues en F2 et, évidemment, nous n’avons plus qu’une course par week-end.

« Nous devons être capables d’extraire autant de connaissances des séances d’essais libres et des qualifications pour pouvoir ensuite tout mettre dans la performance de la course. »

Crédit: PA

Malheureusement, son père ne sera pas là-bas le jour pour regarder Mick faire ses débuts, alors qu’il continue de se remettre d’une grave lésion cérébrale subie dans un accident de ski en 2013.

Après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital pour un traitement d’urgence, il a été placé dans un coma médicalement induit jusqu’en juin 2014, avant d’être ensuite transféré chez lui pour poursuivre son traitement et sa rééducation en privé.

Guenther Steiner, Le directeur de l’équipe de Haas Formula One Team, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Mick obtienne de « bons résultats » aujourd’hui, mais que tout dépend de lui.

Parler à Autosport, il a dit: « Cette année, Mick n’aura pas d’excellents résultats car il n’a pas le matériel pour cela.

« Mais le grand résultat pour Mick sera qu’il apprendra autant qu’il le pourra et sera prêt quand notre voiture s’améliorera, quand son avenir commencera. »

Crédit: PA

« Il n’est pas seulement ici pour deux ans, ce qui est généralement en Formule 2 ou en Formule 3. Il est ici pour une longue carrière.

« La première année en Formule 1 est toujours difficile quand on y arrive, d’être là tout de suite et d’être compétitif. Le matériel joue un rôle énorme ici.

« Savoir quel type de matériel [we have] cette année – je ne veux pas la minimiser maintenant – mais nous avons pris une décision que nous n’allons pas développer cette année afin de nous concentrer pleinement sur l’année prochaine.