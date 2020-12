Le réalisateur mandalorien explique pourquoi il était temps de révéler le grand secret de Baby Yoda

Dave Filoni explique le vrai nom de l’enfant et pourquoi Ahsoka Tano était la bonne personne pour le révéler. Guerres des étoiles les fans ont eu un aperçu de leur petit extraterrestre vert préféré dans l’épisode de la semaine dernière de Le mandalorien. Avec Filoni réalisant le chapitre 13, de nombreux fans avaient l’impression qu’Ahsoka allait faire ses débuts en live-action, et ils avaient raison dans leurs hypothèses. Cependant, ce que la plupart des gens n’ont pas vu venir, c’est le vrai nom de Baby Yoda, alias l’enfant. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Ahsoka Tano de Rosario Dawson est enfin arrivé Le mandalorien saison 2 la semaine dernière. Après des mois de spéculation, hardcore Guerres des étoiles les fans avaient beaucoup d’explications à faire pour leurs amis et leur famille qui n’avaient jamais regardé Clone Wars ou Rebelles. Dans l’épisode, Ahsoka et l’enfant ont pu communiquer à travers la Force et les souvenirs sans mots. C’est ici que nous apprenons que le vrai nom du petit gars est Grogu. Dave Filoni explique.

« Le nom existe depuis un moment. Jon [Favreau] m’a dit au début de la saison 1 ce que ce serait, ce qui m’a fait réfléchir à la façon dont les gens pourraient apprendre le nom. Cela m’a donné l’idée qu’Ahsoka, qui est très compatissante, serait capable de se connecter avec l’enfant, et que sans mots, ils pourraient probablement communiquer à travers des souvenirs et des expériences. Grâce à cette connexion, elle apprend le nom et le dit ensuite à Mando et au public. «

Ahsoka Tano a pu se connecter à Grogu d’une manière que nous n’avions pas vue dans Le mandalorien précédemment. «Je sentais que si quelqu’un pouvait connaître ou comprendre l’histoire de The Child, ce serait Ahsoka», a déclaré Dave Filoni. « Elle a aussi une si longue histoire. En lui faisant raconter l’histoire, cela aide également le spectateur à comprendre une partie de sa propre histoire. » Ahsoka a pu raconter à Mando l’histoire de Grogu, jusqu’à ce qu’il fasse nuit, ce qui a à son tour donné au public à la maison plus d’informations sur le mystérieux extraterrestre vert.

En plus d’Ahsoka Tano qui éclaire la trame de fond de Grogu, il existe d’autres similitudes avec le Guerres des étoiles la franchise. «À travers l’histoire d’Anakin, vous avez également un aperçu d’Obi-Wan et de sa trame de fond», explique Dave Filoni. « Une grande partie de la scène du feu de camp, comme je l’appelle, est façonnée autour de cette scène entre Obi-Wan et Luke dans Un nouvel espoir. « Maintenant, il y a beaucoup de questions concernant l’avenir d’Ahsoka Le mandalorien ou même son propre spin-off Disney +.

Le mandalorien a pu puiser dans l’esprit original de Guerres des étoiles d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. Jon Favreau et Dave Filoni ont été en mesure de créer une série d’action en direct dans laquelle même les fans hardcore les plus mécontents se présentent chaque semaine, ainsi que des personnes qui n’ont aucune idée de qui est Ahsoka Tano. Avec seulement trois autres épisodes de la saison 2 à venir, il y aura beaucoup plus de questions. L’entretien avec Dave Filoni a été réalisé à l’origine par Vanity Fair.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Baby Yoda, Disney Plus, Streaming