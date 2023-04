Les nouveaux parents ont facturé 4 000 € parce que papa a fait du peau à peau avec leur nouveau-né

Un couple qui a récemment accueilli un bébé a été choqué après avoir reçu sa facture d’hôpital.

Dans une vidéo TikTok, Jenny et son mari, Josh, qui sont des créateurs de contenu et réalisent des vidéos sur TikTok et YouTube sur leur famille, ont partagé leur réaction après avoir examiné la facture de l’hôpital après avoir accueilli leur fille en novembre 2021.

Jenny a enregistré la réaction de son mari face à des frais d’hospitalisation de 4 000 € pour lui tenant leur bébé.

Dans la vidéo, Jenny a capté de manière hilarante la réaction de son mari aux accusations portées sur leur facture d’hôpital, mais une accusation spécifique l’a préparé à rendre leur fille nouveau-née.

« La péridurale a coûté environ 17 253 dollars », a-t-elle dit à son mari, qui berçait leur bébé. À la mention du montant, il se figea immédiatement, apparaissant incrédule alors qu’il demandait à sa femme de répéter lentement le numéro.

Cependant, les accusations ne semblaient qu’empirer. Pour rester 24 heures à l’hôpital, Jenny et Josh ont été facturés 3 675,60 €, tandis que la nourriture fournie s’élevait à 176,70 €.

Alors que toutes ces accusations étaient assez élevées, Josh a été choqué d’apprendre que le contact peau à peau qu’il avait eu avec leur fille, Kimmery, après sa naissance, avait également été ajouté à leur facture.

« Le contact peau à peau que vous avez eu avec Kimmery était de 4 000 € », a-t-elle lu à son mari. « Le peau à peau pour moi était gratuit. »

Avec une totale incrédulité, Josh a demandé comment, d’une part, la pizza fournie par l’hôpital s’élevait à près de 200 €, et pourquoi on lui facturait un prix si élevé pour avoir simplement tenu son propre enfant contre sa poitrine après sa naissance.

En lisant le total, qui comprenait la remise de leur assurance, tout cela comptait pour 28 219 €, ce que Jenny a dit à Josh qu’ils avaient trente jours pour mettre en place un plan de paiement pour régler leur facture.

Selon Forbes, pour les parents, le coût moyen d’un accouchement avec assurance maladie est de 2 854 €, mais les coûts des accouchements vaginaux sont inférieurs à ceux des accouchements par césarienne. Le débours moyen pour un accouchement vaginal est de 2 655 €, comparativement à 3 214 € pour les accouchements par césarienne.

Cependant, sans assurance maladie, les parents peuvent s’attendre à payer jusqu’à 18 865 € pour l’accouchement.

Les personnes dans la section des commentaires ont exhorté le couple à contester l’accusation de peau à peau.

Alors que de nombreux utilisateurs de TikTok étaient tout aussi choqués que Josh par l’accusation de contact peau à peau, d’autres l’ont encouragé, lui et Jenny, à appeler l’hôpital et à remettre en question de nombreux éléments figurant sur leur facture d’hôpital.

Dans une étude publiée dans JAMA Health Forum, près d’un nouveau parent sur cinq a reçu une facture inattendue de 744 € en moyenne sur sa facture d’hôpital après l’accouchement, tandis que d’autres parents malchanceux ont été soumis à une facture surprise pouvant atteindre 2 000 €.

Comme de nombreuses personnes l’ont souligné, les nouveaux parents peuvent demander que les détails de leurs factures d’hôpital soient détaillés. En vertu d’une nouvelle règle fédérale, les hôpitaux sont désormais tenus de publier en ligne leurs prix catalogue pour les tests et les procédures.

Dans une interview avec HuffPost, Misty McCrackin, spécialiste de la facturation médicale chez Hudson Valley Medical Bill Advocates, a encouragé les nouveaux parents à contacter un représentant du service de facturation de leur hôpital pour passer en revue toute préoccupation constatée dans la facture globale reçue.

D’autant plus qu’environ 7% à 49% des réclamations payées contiennent une erreur de facturation, selon NBC News.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.