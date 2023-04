Transatlantique: qui joue dans la série NEW NETFLIX

in

Netflix

La série se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et est basée sur une histoire vraie.

©IMDBLa série Transatlántico comptera sept chapitres et sera diffusée en avril

Du créateur de peu orthodoxeune autre série arrive qui vous fera passer des heures à l’écran et il s’agit TransatlantiqueQuoi Il se déroule au moment de la Seconde Guerre mondiale. et on vous dit tout cast qui joue dans le projet qui sera présenté en première le 7 avril sur Netflix.

synopsis officiel de transatlantique: »Marseille, 1940. Deux Américains et leurs alliés organisent une opération de sauvetage d’artistes, d’écrivains et de réfugiés fuyant l’Europe pendant la guerre.. »

+ Qui travaille à Transatlántico ?

La série créée par daniel hendler et Anna Winger (peu orthodoxe ) met en vedette Gillian Jacobs, Cory Michael Smith et Yoli Fuller, mais nous vous dirons Qui d’autre fait partie du casting et comment s’appellent leurs personnages?d’accord avec IMDB.

gillian jacobs : Mary Jayne Gold

: Mary Jayne Gold cory michael smith :Varienne Friture

:Varienne Friture Yoli Fuller : Souleymane Touré

: Souleymane Touré Nadiv Molcho : Bill Freier

: Bill Freier Jodhi mai : Peggy Guggenheim

: Peggy Guggenheim Ronit Ashéri : Bella Chagall

: Bella Chagall Corey Stoll : Graham Patterson

: Graham Patterson luc thompson : Hiram ‘Harry’ Bingham

: Hiram ‘Harry’ Bingham Alexandre Fehling : Max Erst

: Max Erst Moritz Bleibtreu : Walter Benjamin

: Walter Benjamin Henriette Confurius : Lena Fischman

: Lena Fischman Jonas Nay : Walter Mehring

: Walter Mehring Amit Rahav : Thomas Lovegrove

: Thomas Lovegrove Lucas Angleterrer : Albert Hirschmann

: Albert Hirschmann Grégory Montel : Philippe Frot

: Philippe Frot Lolita Chammah : Lorene Létoret

: Lorene Létoret Ralph Amoussou : Paul Kandjo

: Paul Kandjo Deleïla Piasko :Lisa Fittko

:Lisa Fittko david clair :Steve

:Steve Rafaela Nicolay : Margaux

: Margaux Adrien Malvosin

Ludovic Coutard

Ian Turiak : Son personnage est décrit comme un homme riche

: Son personnage est décrit comme un homme riche

Selon les informations disponibles dans IMDBla série Transatlantique Il arrivera sur Netflix le 7 avril et comportera sept épisodes.dont tous seront disponibles le même jour.

+ Transatlantique de Netflix est-il une histoire vraie ?

La nouvelle série Netflix est basée sur le roman Le portefeuille de volsécrit par Julie Orringer et Basé sur l’histoire vraie de Varian Fry, un journaliste américain qui, en 1940, s’est rendu en Europe pour aider à sauver des artistes juifs de l’Holocauste. La série adapte les événements réels qui se sont produits dans le Comité français de secours d’urgence. Varian Fry et Mary Jayne Gold ont aidé 2 000 réfugiés à fuir les terres occupées par les nazis.

