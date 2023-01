The Last of Us : Qui est Marlène dans la série ?

Au début de la nouvelle série HBO Le dernier d’entre nousles depuis le 16 janvier aussi dans ce pays WOW et Ciel Q est disponible en même temps que la première américaine et est déjà disponible sur fans et critiques comme le meilleure adaptation de jeu vidéo est célébrée, nous vous souhaitons la principaux protagonistes des jeux de Naughty Dog et les leurs jeté dans la série imaginer.

Ce faisant, outre Joël et ellie comme Tess une personne en particulier joue un rôle important dans les deux œuvres : marlène. Nous vous disons qui se cache derrière l’antagoniste et ce que le casting de la série a en commun avec celui des jeux.

The Last of Us : Marlene dans les jeux et la série

Le chiffre de marlène va dans le La série de jeux The Last of Us dans l’original par Merle Dandridge incarne, qui prête sa voix au chef des Lucioles. Dans la série HBO, les créateurs de la série Craig Mazin (« Chernobyl ») et les créateurs de TLOU Neil Druckman de Naughty Dog attachait une grande importance au fait que Distribution originale des jeux même en vedette dans la série HBO autorisé à.

Donc tu peux enfin le faire Modèle du personnage Marlène voir dans la série : Merle Dandridge est une actrice américaine, surtout connue pour la série « Sons of Anarchy ». Née au Japon d’un officier militaire américain et d’une mère japonaise, elle découvre très tôt sa vocation d’actrice.

À la télévision américaine, elle est déjà apparue dans des séries à succès telles que « NCIS » ou « 24 ». Elle est également bien connue dans le domaine du jeu vidéo, en plus de jouer Marlene dans The Last of Us, en tant qu’Alyx Vance dans le jeu d’action primé Half-Life 2.

Marlène aux Jeux TLOU © Naughty Dog

Marlène dans The Last of Us est initialement considéré comme un très bon ami de la mère d’Ellie introduit dans l’histoire qu’Anna avant sa mort la promesse dans un lettre a donnéque vous prendre soin de la fille sera. Après l’apparition d’une peste causée par un champignon qui transforme l’humanité en créatures sans volonté, Marlene assigne Joël et Tess le jeune Elly en toute sécurité apporter à.

Marlène elle-même devient la Chef de l’unité rebelle Fireflies. Quand Joel et Ellie l’ont enfin compris Salt Lake City l’ont fait L’immunité d’Ellie quand on en cherche un remède contre Champignon Cordyceps devrait contribuer, ils rencontrent à nouveau Marlène.

Même si toi aussi ellie Marlène veut ça dans le cadre d’une opération se faire tuerapporter un remède à l’humanité avec l’aide de l’immunité d’Ellie. Mais elle n’a pas la facture avec elle Joël fait qui peut sauver Ellie à la dernière seconde et Marlène tire.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Autres distributions originales des jeux de la série TLOU incluses

Suivant Merle Dandridge comme Marlène sont les deux aussi Acteur de voix original Troy Baker et Ashley Johnson comme Joel et Ellie des jeux dans l’adaptation de la série – mais dans des rôles différents, puisque Pedro Pascal et Bella Ramsey sont connus pour incarner les deux personnages principaux.

En outre Jeffrey Pierce comme la voix de Tommy, le frère de Joël également dans un rôle différent dans la série, tandis que Gabriel Luna reprend le rôle de Tommy. Qu’y a-t-il d’autre dans le Série TLOU à découvrir, nous avons rassemblé pour vous ici.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube