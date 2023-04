Royal Rumble : HandofBlood oppose 30 influenceurs les uns aux autres dans WWE 2K23

Coup de pied dans ce grondement royal de lutte très spécial 30 influenceurs de la scène YouTube et streaming germanophone l’un contre l’autre. Sont également inclus main de sang comme des commentateurs de grands comme Knossi, Gronkh, MontanaBlack, Julien Bam et bien d’autres.

Lutte Royal Rumble avec HandofBlood, Knossi, MontanaBlack & Co

C’est de cela qu’il s’agit : L’idée est rapidement expliquée. YouTuber et artiste HandofBlood l’utilise Jeu de lutte WWE 2K23à tout dans le Scène d’influence allemande a rang et nom pour s’affronter.

Comment fonctionne Royal Rumble : En lutte, ce type particulier de combat fonctionne comme suit. D’abord, deux combattants s’essaient se donner un coup de pied hors du ring. Cependant, il y a un hic: Un nouveau lutteur rejoint toutes les 90 secondesil y en a 30 au total. Bien sûr, cela crée de la pagaille et un chaos massif.

Pour chaque participant ont même créé leurs propres personnagesqui ressemblent parfois plus, parfois moins à leurs vrais modèles. Cependant, la plupart d’entre eux peuvent être très bien reconnus et l’idée même d’une telle chose Dérivation de Celebrity Deathmatch sous forme de jeu vidéo suscite l’enthousiasme des fans.

Sont inclus entre autres :

BPL

gronder

Julien Boum

Knossi

Maxime

MontanaNoir

MrWissen2Go

assiette papa

revi

Rezo

interdiction de danser

Trymacs

AntipathiqueTV

Ici, vous pouvez regarder le spectacle absolument chaotique dans son intégralité :

Ce n’était pas tout : Pour pimenter encore plus les choses, il y a des combattants très spéciaux en plus des commentaires de Kalle Koschinsky et HandofBlood. La foule illustre des influenceurs se mêle également Super Mario, Son Goku ou de vrais lutteurs comme John Cena et Rey Mysterio.

Qui gagne? Tout commence avec Knossi et Gronkh, mais bientôt cela devient beaucoup plus turbulent. John Cena a été expulsé du ring par Tanzverbot, à la toute fin les combattants étaient encore trois : Trymacs, MckyTV et Amar. finalement, Amar a réussi à gagner la course et à éliminer les deux adversaires.

Deuxième tour avec les influenceurs : HandofBlood veut répéter à nouveau le grand grondement des influenceurs « WWE 2K23 ». Mais cette fois avec des participantes. WWE 2K23 n’a pas de combats mixtes, il doit donc être séparé.

Comment aimez-vous le clap? Que pensez-vous de l’idée en général et qui auriez-vous soutenu en amont ?

