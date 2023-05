Les fans demandent à Ben Affleck de faire des commentaires de film brutalement honnêtes après la réapparition des trous du vieux rôti d’Armageddon

En ce qui concerne les intrigues cinématographiques, les superproductions à gros budget ont leur juste part de moments « mais comment… », et les années 1998 Armageddon ne fait vraiment pas exception. Les éléments fantastiques du film de Bruce Willis sont quelque chose d’hilarant appelé par Ben Affleck dans un ancien clip qui a trouvé un nouveau public sur les réseaux sociaux, qui a appelé Affleck pour obtenir sa propre chaîne YouTube et fournir des commentaires torréfiés pour d’autres grands films.





Armageddon a joué l’idée qu’un énorme astéroïde est sur une trajectoire de collision avec la Terre et que la seule façon de l’arrêter est d’envoyer un groupe de foreurs profonds dans l’espace pour détruire l’astéroïde avant qu’il ne puisse entraîner la fin du monde. Le film est typique de Michael Bay, avec beaucoup de périls, de cascades et de grands moments d’émotion, et donc il a bien marché au box-office mais a été déchiré par les critiques, principalement à cause de son intrigue alambiquée. Maintenant, le clip de la piste de commentaire d’Affleck sur le film a été partagé par Tous les bons films sur leur compte Twitter, et la réaction a été presque aussi hilarante que le commentaire lui-même. Découvrez le clip et certaines des réactions ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ben Affleck pourrait certainement rendre beaucoup de gens heureux en prenant un microphone et en tirant sur certaines des autres intrigues ridicules qui ont été utilisées pendant des décennies dans le monde des foules au box-office. Vous savez, quand il cherche quelque chose à faire entre ce qu’il fait devant ou derrière la caméra de temps en temps.

En relation: Ben Affleck jette de l’ombre sur Armageddon, jure que ces types de films sont derrière lui





Armageddon est un pur cinéma à succès.

Photos de Buena Vista

En ce qui concerne les gros blockbusters estivaux, certains des plus réussis sont très lâches avec les faits et la logistique du monde réel et veulent juste créer quelque chose de spectaculaire qui donne au public quelques heures d’évasion. Armageddon tombe certainement dans ce territoire. Ce qui a rendu le film encore plus scandaleux dans sa prémisse, c’est le fait qu’il est sorti presque simultanément avec un autre film d’apocalypse d’astéroïdes, Impact profond.

Des deux films, Impact profondqui mettait en vedette Morgan Freeman et présentait une intrigue beaucoup plus fondée et scientifiquement solide, a été mieux accueillie par les critiques mais n’a pas pu résister à Armageddon‘s, le pouvoir des stars et cet hymne rock épique d’Aerosmith, I Don’t Want to Miss a Thing. Comme la majorité des plus grands succès de Michael Bay, les séquences d’action de Armageddon sont l’étoffe de rêves à succès, et le public était plus qu’heureux de permettre à beaucoup de grognements d’intrigue et à un manque de développement profond et significatif du personnage de glisser pendant deux heures de sensations fortes.

À la fin, Armageddon est encore bien connu aujourd’hui, malgré ses défauts, et peut-être que l’arrivée du démantèlement par Ben Affleck des prémisses du film suffira à susciter à nouveau une vague d’intérêt pour le film. Une chose à propos des films de Michael Bay est qu’il n’y a jamais de mauvais moment pour s’asseoir et en regarder un, car ils sont assez faciles à glisser et à jeter par la suite, mais le temps d’exécution, ils offrent généralement une bonne distraction du monde réel.