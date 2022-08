Si vous m’avez aimé, vous ne devriez jamais regarder ces 7 grandes séries Netflix et Prime Video

Les plus jeunes utilisateurs de Netflix Vous pouvez maintenant profiter de la troisième saison de Moi jamais. La série pour adolescents créée par Mindy Kaling Il est revenu une nouvelle fois pour reprendre une histoire de deuil, de premières amours et de conflits typiques de l’école, bien que non moins captivante pour cela. A partir de ce 12 août, les nouveaux épisodes qui construisent l’histoire mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan.

La bande a commencé en 2020 pour raconter l’histoire d’une étudiante indo-américaine qui, après avoir traversé une tragédie, cherche à se ressaisir et à devenir la fille la plus populaire de son lycée. devi Il a dû subir des pressions au lycée, des drames à la maison et des relations amoureuses. Bien qu’il ne s’agisse pas de quelque chose de très différent de ce que présentent d’autres fictions, Je n’ai jamais a réussi à trouver le moyen idéal pour raconter cette histoire et attraper ses followers.

Maintenant, la troisième partie est déjà disponible en streaming. « Devi et ses amis ont finalement cessé d’être célibataires. Mais ils sont sur le point d’apprendre que les relations impliquent beaucoup de découverte de soi… et de drame.», indique le synopsis officiel de Netflix. La vérité est qu’en ayant de courts chapitres, de nombreux fans ont déjà terminé la série en quelques heures.

Si vous vous considérez comme l’un des fans fidèles et que vous avez déjà vu les trois saisons de Moi jamais, nous avons ici une recommandation pour vous. On ne sait toujours pas si la série aura une quatrième saison ou si c’est la fin définitive. Mais en attendant la confirmation officielle du géant du streaming, c’est parti. 7 autres émissions disponibles sur Netflix et Prime Video qui traitent des thèmes de l’amitié, de la jeunesse et de la marginalité.

+ 7 séries comme « Yo, Nunca » sur Netflix et Prime Video

7. Sur mon bloc

Plateforme: Netflix

Terrain: C’est une comédie sur le passage à l’âge adulte mettant en vedette un groupe d’amis intelligents et avertis qui doivent trouver comment se débrouiller au lycée dans un quartier en difficulté.

6. L’été où je suis devenue jolie

Plateforme: Première vidéo

Terrain: Belly Conklin est sur le point d’avoir 16 ans et se dirige vers son endroit préféré au monde, Cousins ​​​​Beach, pour passer l’été avec sa famille et les pêcheurs. Belly a beaucoup grandi au cours de la dernière année et elle pense que cet été sera différent des précédents. The Summer I Fell in Love est basé sur le livre de Jenny Han, qui en est la créatrice et productrice exécutive.

5.Derry Girls

Plateforme: Netflix

Terrain: Au milieu du conflit politique en Irlande du Nord dans les années 90, cinq étudiants font face à la pire catastrophe universelle : l’adolescence.

4.Harlem

Plateforme: Première vidéo

Terrain: De l’écrivain Tracy Oliver, une nouvelle comédie qui suit un groupe d’amis ambitieux et élégants à Harlem, New York. Une étoile montante, un entrepreneur technologique, un chanteur sans filtre et un créateur de mode romantique. Ensemble, ils passeront à la prochaine étape de leur carrière, de leurs relations et de leurs rêves dans la grande ville.

3.Éducation sexuelle

Plateforme: Netflix

Terrain: Il raconte l’histoire d’Otis Milburn, un lycéen peu sociable qui vit avec sa mère, la sexologue Jean. Au cours de la première saison, Otis et son amie Maeve Wiley ont organisé une consultation sexuelle pour profiter du talent et de la perspicacité d’Otis.

2.Comme nous le voyons

Plateforme: Première vidéo

Terrain: Cette série suit Jack, Harrison et Violet, dans la vingtaine et sur le spectre de l’autisme, alors que nous voyons ce que c’est que de trouver un emploi, de rester dans cet emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de vivre dans un monde qui échappe souvent leur. Avec l’aide de leurs familles, de leur assistant et d’eux-mêmes, ils connaîtront des triomphes et des chutes, sur le chemin de l’indépendance et de l’acceptation.

1. Bouchon de coeur

Plateforme: Netflix

Terrain: Lorsque le doux Charlie rencontre Nick, passionné de rugby, ces deux lycéens découvrent que leur amitié improbable se transforme rapidement en une romance inattendue. Charlie, Nick et leur groupe d’amis doivent faire face à ce parcours de vie très humain de découverte de soi et d’acceptation, se soutenant mutuellement alors qu’ils apprennent à trouver leur moi le plus authentique.

