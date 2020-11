Les 10 coureurs de jupons de célébrités les plus notoires

Hollywood est pratiquement connu pour les habitudes de rencontre et d’accouplement de ses stars. Les rencontres et les bouleversements de célébrités se produisent assez régulièrement, faisant les gros titres à travers le pays pour leurs nombreuses aventures.

De nombreux hommes, une fois qu’ils ont atteint le statut de célébrité, sont emportés par les vagues de femmes qui leur sont lancées. Ils ne semblent pas pouvoir résister, surtout ces garçons.

Bien sûr, il y a une poignée d’hommes qui ont été liés à un nombre fou de femmes.

Top 10 des coureurs de jupons de célébrités les plus notoires

Ces quelques élus ont dépassé les autres pour prendre une place sur notre liste des coureurs de jupons de célébrités les plus notoires. Assez grand honneur, non? Comptons-les.

1. Wilt Chamberlain

Chamberlain a eu sa propre part de femmes. En tant que l’un des basketteurs les plus célèbres et le seul à avoir marqué plus de 100 points en un match, il aurait été avec plus de 20 000 femmes.

2. Warren Beatty

Avant de mettre une bague sur Annette Bening, la légende du théâtre a couché 12 775 femmes à couper le souffle, selon sa biographie. Nous avons un mot pour décrire notre réponse: la folie!

3. Charlie Sheen

Nous ne savons pas si Charlie Sheen est exactement « gagnant » depuis que CBS a mis fin à son rôle sur Deux hommes et demi, mais il a toujours semblé marquer avec les dames. Il a décroché une place sur la liste de Maxim des «10 Living Sex Legends», et son nombre de femmes serait bien supérieur à 5 000.

À l’âge mûr de 55 ans, il pourrait encore avoir des années de coureur de jupons devant lui, malgré les accusations de viol portées contre lui. À moins qu’il ne s’installe avec une déesse pour de bon, c’est.

4. Gene Simmons

Simmons a vécu avec Shannon Tweed, une Playmate de Playboy, pendant des décennies, et s’est marié en 2011. Il serait tombé amoureux de Tweed en sortant avec Cher, et aurait couché avec plus de 4 800 femmes pendant ses nuits de rock et de fête.

5. Jack Nicholson

Cette icône du grand écran a six enfants avec cinq femmes différentes, et son nombre est d’environ 2000. Mais en vieillissant et en devenant plus sage, il s’avère que The Jack est un softie secret à la recherche d’un vrai amour. Il a récemment révélé qu’il serait partant pour une dernière grande romance.

6. Hugh Hefner

Hefner était le cerveau derrière Playboy. Il est célèbre pour son Playboy Mansion et les fêtes qu’il y a organisées, ainsi que pour les milliers de femmes qui sont passées dans et hors de chez lui. Il y avait une émission de téléréalité qui a suivi sa vie avec trois copines résidantes, et il prétend avoir couché avec 1000 femmes.

7. Tiger Woods

Eh bien, 2010 a été l’année du tigre – littéralement. Fin 2009, 13 femmes se sont manifestées en affirmant qu’elles avaient eu des relations extraconjugales avec le golden boy du golf professionnel.

Il a passé l’année suivante à gérer les retombées écrasantes de ses erreurs et à finaliser ce divorce très public avec sa femme, Elin. La coureuse de jupons de Tiger était probablement la plus choquante à ce jour.

8. John F. Kennedy

Même s’il était marié, cela n’a pas empêché JFK d’être un coureur de jupons. Son père lui a dit qu’il devrait «s’envoyer en l’air le plus souvent possible».

Kennedy aurait couché avec de nombreuses personnes du personnel de la Maison Blanche, des actrices et des mondains. S’il n’avait pas eu de relations sexuelles pendant trois jours consécutifs, il affirmerait qu’il aurait des maux de tête.

9. George Clooney

Après la fin de son mariage de trois ans avec Talia Balsam, Clooney a déclaré qu’il ne se marierait plus jamais – et l’homme a tenu parole … jusqu’à ce qu’il épouse Amal Alamuddin en 2014. Avant de s’installer, il avait de nombreuses petites amies, dont Kelly Preston, Teri Hatcher, Krista Allen, Lucy Liu et Elisabetta Canalis.

10. John Mayer

Si vous êtes une beauté hollywoodienne talentueuse et prospère, vous devriez probablement faire attention. Mayer est sans aucun doute sur le point de vous charmer … à moins qu’il ne l’ait déjà fait.

Le chanteur émouvant a réussi à se connecter avec une bonne partie de l’élite du divertissement. Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Jennifer Love Hewitt, Mandy Moore, Minka Kelly et Taylor Swift font partie de ses conquêtes, et nous n’entendons pas exactement l’une de ces filles chanter ses louanges.

En fait, c’est le contraire. Swift nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir sur les manières de Mayer sur son morceau, « Dear John »: «Toutes les filles que tu as séchées ont des yeux fatigués et sans vie parce que tu les as brûlés.« Aïe. Et Jessica Simpson a parlé de leur relation dans ses mémoires.

Jenna Birch est journaliste indépendante pour des magazines féminins et des sites Web nationaux, stratège et auteure de «The Love Gap: A Radical Plan to Win in Life and Love». Visitez son site Web pour plus de son travail.