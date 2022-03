Kung Fu Panda : la série Dragon Knight annoncée sur Netflix, Jack Black de retour

Fans de Kung Fu Panda ont de quoi être excités. En l’honneur de la Journée nationale du panda, Netflix a officiellement annoncé Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragonune toute nouvelle série se déroulant dans le Kung Fu Panda univers. Mieux encore, le spectacle ramène Jack Black en tant que voix de Po pour créer plus de « PANDA-MONIUM » dans le rôle. Aucun nom supplémentaire n’a encore été annoncé pour le casting vocal et on ne sait pas quand la série commencera à être diffusée.

Peter Hastings et Shaunt Nigoghossian exécutif produit Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon. Chris Amick et Ben Mekler sont co-producteurs exécutifs. DreamWorks Animation est le studio. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Jack Black revient à Kung Fu Panda dans la nouvelle série Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon. Lorsqu’une mystérieuse paire de belettes jette son dévolu sur une collection de quatre armes puissantes, Po doit quitter sa maison pour se lancer dans une quête mondiale de rédemption et de justice qui le trouve associé à un chevalier anglais sans fioritures nommé Wandering Blade. Ensemble, ces deux guerriers dépareillés se lancent dans une aventure épique pour trouver d’abord les armes magiques et sauver le monde de la destruction – et ils peuvent même apprendre une chose ou deux l’un de l’autre en cours de route.

le Kung Fu Panda La franchise a été lancée en 2008 avec le film d’animation original. Mettant en vedette les voix de Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, James Hong et Lucy Liu, le film d’animation a été un énorme succès au box-office, lançant avec succès une franchise en cours. C’était le film d’animation le plus rentable de cette année-là et il était clair pour DreamWorks qu’ils devaient faire plus d’aventures de Po.

Kung Fu Panda 2 suivie en 2011 avec la troisième tranche, Kung Fu Panda 3, sorti en 2016, tous deux avec Black back comme Po. Il y a eu des rumeurs pendant des années d’un Kung Fu Panda 4 se passe, mais bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles informations à ce sujet, la franchise sera toujours aussi forte sur le petit écran grâce à Netflix. Même ainsi, il reste une chance qu’un quatrième film puisse se produire avec la franchise toujours là. Maintenant que Jack Black est de retour dans la franchise avec Le chevalier dragonil pourrait y avoir un regain d’intérêt pour la franchise de la part des fans des films originaux qui ont eu du mal à s’adapter au changement d’acteurs vocaux.





Mis à part un spécial vacances NBC en 2010, la série a déjà été adaptée en tant qu’émission télévisée Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness pour Nickelodeon. Mick Wingert prend le relais en tant que voix de Po, bien que Liu et Hong reprennent leurs rôles. La série s’est plutôt bien comportée avec trois saisons au total avant de conclure sa course en 2016. En 2018, DreamWorks s’est associé à Prime Video pour sortir la série Kung Fu Panda: The Paws of Destiny. Wingert est également revenu à la voix de Po. La série se composait d’une seule saison et de 26 épisodes.

Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon n’a pas encore de date de sortie annoncée. Vous pouvez diffuser le film lorsqu’il est disponible sur Netflix.





