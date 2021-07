Black Panther 2: Wakanda Forever a eu au moins cinq scripts différents

À venir de Marvel Panthère noire suite, Panthère noire : Wakanda pour toujours, doit être une tâche ardue pour toutes les personnes impliquées alors qu’elles travaillent sans relâche pour perpétuer l’héritage du personnage de bande dessinée bien-aimé et de la défunte grande star Chadwick Boseman. Actrice de retour Angela Bassett a maintenant offert un aperçu de la difficulté d’accomplir cette tâche, révélant qu’il y a eu jusqu’à cinq versions de la Panthère noire 2 scénario et comptage.

« Je ne sais pas du tout à quoi cela va ressembler. Il y a eu environ cinq incarnations du script et j’entends qu’une autre arrive. Bien sûr, avec notre cher roi en route vers la gloire, beaucoup de choses ont dû être changé et changé, alors heureusement, Ryan [Coogler] et Joe Robert Cole, ce sont des conteurs tellement magistraux qu’ils ont trouvé un moyen d’entrer dans ce monde et j’espère que ce sera satisfaisant, je pense, pour les fans et ce sera honorable pour notre Tchad. Nous aimons notre roi. »

Boseman, qui a d’abord dépeint T’Challa AKA Panthère noire en 2016 Captain America : guerre civile avant de diriger l’aventure solo de 2018, est malheureusement décédé en août de l’année dernière après une bataille privée contre le cancer. Le plan pour Panthère noire : Wakanda pour toujours avait toujours été pour Boseman de reprendre le rôle et de poursuivre ses aventures dans le MCU, qui a maintenant dû être retravaillé afin de continuer au mieux l’histoire en son absence.

C’est quelque chose qui n’a clairement pas été pris à la légère par les acteurs et l’équipe, le réalisateur Ryan Coogler ayant récemment discuté de la difficulté de mettre en place la suite sans sa star principale. « Vous savez, je traverse actuellement [writing and planning the sequel script] », a-t-il dit. « Une chose que j’ai apprise au cours de mon court ou long séjour sur cette Terre, cependant, vous voulez le regarder, il est difficile d’avoir une perspective sur quelque chose pendant que vous le traversez. C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai jamais vécues dans ma vie, devoir faire partie du maintien de ce projet sans cette personne en particulier. Qui était comme la colle qui le tenait ensemble. »

Détails du tracé pour Panthère noire : Wakanda pour toujours sont généralement gardés secrets, mais un rapport récent a prétendu révéler les grandes lignes du film et qu’une guerre entre la légendaire ville sous-marine d’Atlantis et Wakanda serait au cœur de l’histoire. « Wakanda et Atlantis sont des civilisations cachées dotées d’une technologie de pointe et de capacités militaristes accrues qui ont décidé de se séparer du reste du monde pour leur propre sécurité et, d’une certaine manière, par peur », commence la supposée ligne de connexion.

« Wakanda craignait que sa technologie ne soit maltraitée. Atlantis craignait que les habitants de la surface ne viennent profaner la ville mythique comme ils l’ont fait il y a tant d’années. Et pourtant, leurs peurs s’intensifient encore lorsque ces deux nations autrefois cachées s’affrontent. Le Wakanda et l’Atlantide ont une histoire étonnamment entrelacée. Wakanda est le seul comté au monde à avoir accès au vibranium. Cependant, des rumeurs sur son pouvoir se sont répandues dans le monde entier, et le père humain de Namor a été envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique… »

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient d’ET.

