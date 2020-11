"On peut être des héros": La date de début du film de super-héros Netflix a été fixée

Le réalisateur Robert Rodriguez a déjà beaucoup d’expérience avec les comédies d’action familiales grâce à « Spy Kids » et « Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D ». On dit que son prochain film Netflix « We Can Be Heroes » se déroule dans le même univers que « Sharkboy and Lavagirl ». Maintenant, il y a les premières images du film ainsi que la date de début officielle.

Déjà de 1 janvier 2021 « We Can Be Heroes » sera disponible sur Netflix!

Film Netflix avec Pedro Pascal comme super-héros

Pedro Pascal (« The Mandalorian »), Boyd Holbrook (« Logan – The Wolverine ») et Christian Slater (« Mr. Robot ») joueront dans le film d’action familial « Heroics », une équipe de super-héros qui fait partie de Marvel’s Avengers se souvenait.

Vos personnages ne devraient pas être au centre de l’attention, cependant, car: « We Can Be Heroes » parle d’un groupe d’enfants qui doivent faire équipe lorsque leurs parents de super-héros sont kidnappés par des envahisseurs extraterrestres. C’est bien que les enfants eux-mêmes aient des super pouvoirs. Seule Missy (YaYa Gosselin), la fille du super-héros Marcus Moreno (Pascal), n’a pas encore découvert sa capacité.

Priyanka Chopra Jones (« Quantico ») fait également partie du casting de « We Can Be Heroes » – et à en juger par les premières photos, elle pourrait être du côté des méchants extraterrestres!





Priyanka Chopra joue-t-elle l’antagoniste principal?



Image: © Ryan Green / Netflix 2020





Mieux vaut ne pas jouer avec ces super enfants!



Image: © Ryan Green / Netflix 2020





Image: © Ryan Green / Netflix 2020



Notre conclusion: « We Can Be Heroes » ressemble à un plaisir coloré pour petits et grands – il y a de pires façons de commencer la nouvelle année!