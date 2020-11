Tendance des fans de BTS #WeThankYouTaehyung pour célébrer un anniversaire important pour V

Il y a 4 ans aujourd’hui, BTS membre V a inventé un nouveau terme pour les fans du groupe qui est devenu beaucoup plus important qu’il ne l’avait jamais imaginé.

La plupart des fans devraient déjà connaître l’expression « je te violette » ou « borahae«, Qu’il a inventé pendant BTS Muster en 2016.

Afin d’expliquer la signification de cette phrase, voici comment V décrit pourquoi il l’a inventée: «Le violet est la dernière couleur de l’arc-en-ciel, cela signifie donc que je vous ferai confiance et vous aimerai très longtemps.«

De cette façon, les mots «Je te violette» sont venus pour représenter l’amour intense et l’appréciation que les ARMYs et les BTS ressentent l’un pour l’autre.

Afin de célébrer cet important 4e anniversaire de la création de cette phrase, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour faire la tendance #WeThankYouTaehyung et #IPurpleYouDay! Voici 13 tweets de fans montrant leur amour et diffusant la couleur violette aussi loin que possible.

1. Cela signifie beaucoup pour tant de fans.

#WeThankYouTaehyung Il y a 4 ans, Taehyung a inventé l'expression «Je te pourpre» qui est devenue un symbole d'amour, de confiance et de réconfort pour des millions de personnes dans le monde. Une célébration de l'amour, une célébration de la création de Taehyung.

2. Il a vraiment changé le sens du mot.

Il y a deux violets

Violet avant Taehyung

Violet avant Taehyung

Violet après Taehyung

3. C’est une phrase que tout fan, international ou non, peut apprécier et utiliser.

Taehyung est venu avec le mot «Je te pourpre» qui est devenu une phrase influente «dans le monde entier» qui signifie «Je te ferai confiance et t'aimerai pendant longtemps.» Merci taehyung pour avoir répandu l'amour dont le monde a besoin! 💜#WeThankYouTaehyung

4. C’est incroyable de penser qu’il vient de l’inventer!

«Savez-vous ce que signifie le violet? Le violet est la dernière couleur de l'arc-en-ciel. cela signifie se faire confiance et s'aimer pendant longtemps. oui, je viens de l'inventer. Mais, comme ça veut dire, je souhaite te voir comme ça pendant longtemps, pour toujours. ㅡ Taehyung 161113#WeThankYouTaehyung

5. Regardez tout ce violet!

#WeThankYouTaehyung Il y a 4 ans, Taehyung a donné à la couleur pourpre un nouveau sens et a inventé l'expression «Je te pourpre» qui relie maintenant les cœurs tendres de tant de gens du monde entier à un amour sincère et pur. Le monde entier est devenu violet à cause de vous.

6. La façon dont il regarde les ARMY exprime vraiment bien la phrase.

7. Où serions-nous sans cette phrase?

« Le violet signifie que je vais vous faire confiance et vous aimer pendant longtemps » -Kim Taehyung 13/11 / 16- Le violet était déjà devenu une belle couleur, puis Taehyung la rendait encore plus belle. Je ne peux pas imaginer notre vie sans « Purple » de Kim Taehyung💜#WeThankYouTaehyung

-🌙pic.twitter.com/AKvSlJUYUY – ᴮᴱBTS ARMY INDONESIA⁷ (@ armyindonesiaa2) 13 novembre 2020

8. BTS n’a jamais peur de montrer son amour pour les ARMY!

quand pendant la remise des prix taehyung a rassemblé tous les membres et crié «BORAHAE» #WeThankYouTaehyung #IPurpleYouDay

9. C’est juste une partie quotidienne du vocabulaire des BTS et des ARMYs à ce stade!

« ARMÉE! ARMÉE! vous êtes les étoiles les plus brillantes de mon univers. nous te violons, je te violets, nous te violons tous! paix ✌🏻😬✌🏻 » #WeThankYouTaehyung#IPurpleYouDay #IPurpleYou

10. C’est incroyable à quel point il s’est propagé.

La façon dont tous les sites importants de Séoul sont devenus violets juste pour accueillir @BTS_twt & ARMÉES. La façon dont notre statut est élevé et, surtout, parce que les trésors nationaux le méritent. #WeThankYouTaehyung pour initier toute la signification spéciale de 💜

11. «Je te pourpre» peut être trouvé dans tant d’endroits maintenant!

«Je te pourpre» inventé par Taehyung il y a 4 ans, ce n'est pas seulement trois mots, c'est une réinitialisation culturelle. Il a donné une belle signification à la couleur pourpre qui a eu tellement d'impact parmi les marques et dans le monde. Kim Taehyung un homme de génie. #WeThankYouTaehyung

12. Qui d’autre pourrait donner à un mot simple un tout nouveau sens important?

Borahae va montrer à quel point l'esprit de Taehyung fonctionne magnifiquement et puissamment. Prendre une couleur simple et lui donner un tout autre sens. Pour qu'il soit utilisé dans le monde par des millions de personnes, non fans aussi. Il est fou! 💜#WeThankYouTaehyung #IpurpleyouDay

13. C’est la puissance des V et des ARMY!