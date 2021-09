« C’est mon corps, je peux faire ce que je veux. »

Course de dragsters Royaume-Uni la reine Krystal Versace a parlé d’avoir des procédures cosmétiques pour son drag.

Saison 3 de Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni a débuté jeudi soir (23 septembre) et cela a commencé en trombe. Il y avait des entrées sans faille dans les salles de travail, un jeu de charades sales, des gueux de piste qui fabriquaient l’histoire (l’ensemble de statues Thomas Waghorn de River Medway était tout) et DEUX batailles de synchronisation labiale.

Mais ailleurs, les reines se sont vraiment ouvertes sur leur vie et ce n’est que l’épisode un. L’une de ces reines est Krystal, qui à 19 ans a révélé qu’elle avait subi plusieurs interventions esthétiques.

LIRE LA SUITE: Les fans de Drag Race UK sont en larmes devant le look de la piste Thomas Waghorn de River Medway et maintenant c’est un mème

Krystal Versace de Drag Race UK parle de chirurgie esthétique. Image : BBC

Krystal enlevait son maquillage lorsqu’elle a eu une conversation sur ses améliorations avec Elektra Fence. « Je me suis fait refaire le menton, j’ai refait mon nez, je me suis fait refaire les joues… », a expliqué Krystal.

« De toute évidence, il y a un stigmate à faire avancer les choses, c’est comme: » Oh, vous ne vous aimez pas. » Et c’est comme, non, j’aimais mon visage, c’est juste pour moi et mon drag avec lequel je voulais juste travailler un peu plus. »

Krystal a ajouté: « Je voulais juste souligner ce que ma mère m’a donné, un peu de repulpe ici et là pour créer mon propre fantasme. C’est mon corps, je peux faire ce que je veux. »

Bien qu’étant le bébé de la compétition, Krystal est entrée dans le Course de dragsters Royaume-Uni Hall of Fame, devenant la reine de la semaine grâce à ses looks féroces sur les podiums. « Vous êtes si jeune et si en avance sur le jeu dans votre carrière », lui a dit RuPaul.

Cependant, la distinction n’a pas été aussi facile que lors des saisons précédentes. Krystal a été forcée de se synchroniser avec l’autre reine Victoria Scone pour la couronne.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube 45secondes.fr ce week-end pour regarder la reine éliminée décomposer son temps dans l’émission et nommer ses collègues reines dans le Drag Race Yearbook.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂