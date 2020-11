L’épouse de Christopher C. Miller: Qui est Kathryn Elizabeth Maag?

Donald Trump s’est rendu sur Twitter le 9 novembre 2020 pour informer le public qu’il avait limogé l’actuel secrétaire à la Défense Mark Esper et l’a immédiatement remplacé par Christopher C. Miller, un ancien béret vert de l’armée.

«Je suis heureux d’annoncer que Christopher C. Miller, le très respecté directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme (confirmé à l’unanimité par le Sénat), sera le secrétaire à la Défense par intérim, avec effet immédiat». il a écrit sur le site de médias sociaux.

«Chris fera un excellent travail! Mark Esper a été licencié. Je tiens à le remercier pour son service », a ajouté Trump.

Bien que la nouvelle de la nouvelle secrétaire à la Défense par intérim de Trump soit une surprise, nous sommes tout aussi curieux d’en savoir plus sur la vie de Miller en dehors de la politique, y compris sa relation avec sa femme, Kathryn Elizabeth Maag.

Qui est l’épouse de Christopher C. Miller, Kathryn Elizabeth Maag?

Que fait la femme de Christopher C. Miller dans la vie?

Dans un questionnaire, Miller a révélé que son épouse «est employée comme chef de bureau pour une organisation de lobbying dans le domaine de la santé et de l’environnement» et que «son emploi n’est pas lié aux questions de renseignement et de sécurité nationale».

Quand Christopher C. Miller et Kathryn Elizabeth Maag se sont-ils mariés?

Bien que la date exacte de leur mariage soit inconnue, en juillet 2020, Miller a révélé que Kathryn et lui étaient ensemble depuis 32 ans.

«Ma femme m’a gracieusement soutenu tout au long de cette odyssée de 32 ans et a élevé nos trois enfants à un magnifique âge adulte», a-t-il déclaré.

«Leur caractère, leur optimisme pour l’avenir et leur bonté sont ma motivation», a ajouté Miller. «Ils me donnent l’espoir de la grandeur continue de cette merveilleuse expérience qu’est les États-Unis d’Amérique.»

Qui sont les enfants de Christopher C. Miller et Kathryn Elizabeth Maag?

Selon sa biographie sur le site Web du département américain de la Défense, Christopher C. Miller et Kathryn Elizabeth Maag ont trois enfants – deux filles adultes et un fils qui est actuellement à l’université.

Où habitent Christopher C. Miller et Kathryn Elizabeth Maag?

Le couple réside actuellement à Burke, en Virginie.

Certaines personnes se méfient de la nouvelle position de Miller.

Les utilisateurs de médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur inquiétude face à la soudaine transition, avec un utilisateur écrivant, « Je me demande ce qu’Esper n’a pas voulu faire que Christopher C. Miller est. »

Un autre utilisateur de Twitter a fait écho à ce sentiment, l’écriture, «Le président de Lame Duck, Trump, limoge le secrétaire à la Défense Esper et nomme Christopher C. Miller est un drapeau rouge. J’espère que les services de renseignement et les autres parties concernées sont en état d’alerte. Rien n’est au-delà de ce président voyou. Que sait-on de Miller? »

