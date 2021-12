Kingsman 3 se concentrera sur la relation entre Eggsy et Harry

Le réalisateur Matthew Vaughn a dévoilé plusieurs détails concernant la suite d’action récemment confirmée, Kingsman 3, révélant qu’Eggsy et Harry seront de retour pour une dernière balade. Non seulement le trio très attendu présentera le retour du duo populaire, Vaughn a divulgué quelques détails supplémentaires dans une conversation avec Collider, y compris que plusieurs visages plus familiers pourraient également faire un retour, et que le film se concentrera sur une volonté-ils-ont gagné ‘t-ils dynamique entre Eggsy et Harry.

« Eggsy et Harry [will be in it], de toute évidence. Mais c’est le gang qui se reforme et c’est l’un de ces moments où… quand nous avons écrit le scénario, il s’agissait beaucoup, d’accord, j’ai vu à quel point les gens aimaient la relation d’Eggsy et Harry. Alors nous venons de trouver cette chose, quelle pourrait être la raison ultime pour laquelle ils tombent amoureux ou se détestent pour toujours? C’est donc le sujet de ce film, c’est qu’ils ou non, disons simplement. »

La relation entre Gary « Eggsy » Unwin de Taron Egerton et Harry Hart AKA Galahad de Colin Firth est attachante depuis leur première rencontre en 2014 Kingsman : les services secrets. Assis quelque part entre un mentor-mentoré, un père/fils, des meilleurs amis pour toujours, mettant l’accent sur Eggsy et Harry pour Kingsman 3 a certainement le plus de sens, Matthew Vaughn espérant mener leur voyage à une conclusion satisfaisante. Bien que, d’après les sons, ils devront d’abord naviguer dans un drame sérieux.

Introduit dans Kingsman : les services secrets, qui a vu Eggsy être recruté dans l’organisation d’espionnage secrète et sauver le monde après la mort apparente de Harry, une suite de 2017, Kingsman : le cercle d’or, vit Harry ressusciter alors que l’organisation Kingsman était anéantie. Ainsi, Kingsman 3 est susceptible de voir la paire tenter de construire le groupe d’espionnage secret à partir de zéro. Une tâche qui mettra sans aucun doute leurs différences au premier plan.

Quelqu’un d’autre qui espère retourner au Kingsman mêlée est l’acteur Mark Strong, dont le personnage de Merlin a apparemment été tué lors de la finale de Le cercle d’or. « Je ne sais pas. J’adorerais parce que j’adore faire ces films », a déclaré Strong en mai. « Je pensais que ce triumvirat, cette connexion entre moi, Colin (Firth) et Taron (Egerton) était un grand petite bande. J’étais assez triste, je pense, comme beaucoup de gens, quand il arrive à sa fin dynamique, dirons-nous ? A la fin du deuxième. Je pense qu’il y en a un troisième, et cet univers, tout peut arriver comme vous le savez bien. Je veux dire, Colin a reçu une balle dans l’œil et revient et il va bien. C’est de la fantaisie, donc je ne l’exclus pas. »





Avant tout cela, Matthew Vaughn revient dans la franchise avec le L’homme du roi. Travaillant à partir d’un scénario de Vaughn et Karl Gajdusek et d’une histoire de Vaughn, The King’s Man met en vedette Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance et trouve un Une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemble pour préparer une guerre visant à anéantir des millions de personnes et à détruire l’humanité. Un homme et son protégé doivent courir contre la montre pour les arrêter, car le film révèle l’origine des services secrets d’élite.

L’homme du roi devrait sortir le 22 décembre 2021, après avoir été retardé à plusieurs reprises en raison de la situation mondiale actuelle.





