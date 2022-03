« The Last Kingdom » : qui est qui dans la saison 5

La saison précédente de « The Last Kingdom » s’est terminée par un accord de paix entre le roi Edward et Sigtrygrr, mais il est clair que c’est quelque chose de momentané ; c’est-à-dire que la guerre entre les Saxons et les Danois se poursuivra dans le cinquième volet, qui sortira le mercredi 9 mars 2022 dans Netflix.

Dans la nouvelle fournée de nouveaux épisodes du drame historique basé sur la série de romans « The Saxon Stories » de Bernard Cornwell retour Alexandre Dreymon comme Uhtred de Bebbanburg, Emily Cox comme Brida, Eliza Butterworth comme Aelswith, Mark Rowley comme Finan, Arnas Fedaravicius comme Sihtric, Adrian Schiller comme Aethelhelm, Cavan Clerkin comme Pyrlig, Ruby Hartley comme Stiorra, Millie Brady comme Aethelflaed, Timothy Innes comme le roi Eduardo, Stefanie Martini comme Eadith, Ewan Mitchell comme Osferth et James Northcote comme Aldhelm.

Ils sont rejoints par des acteurs tels que Patrick Robinson, Harry Gilby, Ewan Horrocks, Sonya Cassidy, Phia Saban, Harry Antón, Ryan Quarmby, Micki Stoltt et Emili Ackchina, entre autres. Mais, qui est qui dans la cinquième saison de « Le dernier royaume” ?

QUI EST QUI DANS « LE DERNIER ROYAUME » ?

1. Patrick Robinson est le Père Benoît

Le père Benoît, qui a beaucoup voyagé pour prêcher le christianisme à la population païenne, a un passé trouble, notamment de lourdes dettes de jeu. Comment cela influencera-t-il l’histoire?

Patrick Robinson dans le rôle du père Benedict dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

2. Harry Gilby est Æthelstan

À la fin de la quatrième saison de « Le dernier royaume», le roi Edward a confié à Untred la garde de son fils Aethelstan. Le célèbre guerrier s’est occupé de lui de manière anonyme dans la ville de Rumcofa, tout en l’entraînant au combat et en le préparant à régner.

Harry Gilby dans le rôle d’Aethelstan dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

3. Ewan Horrocks comme Aelfweard

Aelfweard cherche désespérément l’attention de son père et souffre lorsque sa mère tombe en disgrâce auprès d’Edward.

Ewan Horrocks dans le rôle d’Aelfweard dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

4. Sonya Cassidy comme Eadgifu

Bien qu’Eadgifu, une femme du Kent qui vient à Winchester pour demander la décision du roi Edward sur une question foncière, reste étrangement proche du roi.

Sonya Cassidy dans le rôle d’Eadgifu dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

5. Phia Saban comme Aelfwynn

Aelfwynn est la fille d’Aethelflaed et soi-disant le regretté Aethelred de Mercie, mais elle est en fait la fille du Danois Erik, l’un des hommes qui ont retenu Aethelflaed captif dans la deuxième saison de « Le dernier royaume”.

Phia Saban dans le rôle d’Aelfwynn dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

6. Harry Anton est Bresal

Bresal est un mercenaire travaillant pour l’intrigant Lord Aethelhelm, qui veut faire de son propre petit-fils le prochain roi.

Harry Antón dans le rôle de Bresal dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

7. Ryan Quarmby comme Cynlaef

Cynlaef, qui attire l’attention d’Aelfwynn, est un jeune guerrier en formation et un ami proche d’Aethelstan à Rumcofa.

Ryan Quarmby dans le rôle de Cynlaef dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

8. Micki Stoltt comme Rognvaldr

Rognvaldr, le frère du guerrier danois Sigtryggr, est un coureur de jupons, ivre et libertin. Pensé qu’il s’est noyé au large des côtes de l’Écosse, il revient soi-disant changé pour rendre visite à son frère à Eoforwic.

Micki Stoltt dans le rôle de Rognvaldr dans la cinquième saison « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

Le nouveau casting de la cinquième saison de « Le dernier royaume » complète le: