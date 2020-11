Kyle Kuzma conçoit sa première sneaker avec Puma: premier regard

Le Puma All-Pro Kuzma Mid devrait sortir dans un proche avenir.

Kyle Kuzma s’est imposé comme une figure polarisante dans le monde du basket-ball. La jeune star des Los Angeles Lakers a parfois montré des éclairs de brillance, bien que certains soirs, le nom de Kuzma commence immédiatement à être tendance sur Twitter alors que les fans expriment leurs frustrations face à ses efforts. Indépendamment de ce que vous pourriez penser de Kuzma, on ne peut nier qu’il est élégant et un joueur avec une tonne de flash. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’il ait son propre contrat de sneakers avec Puma. Maintenant, Kuzma va avoir sa propre chaussure signature, qui a été co-conçue par lui-même. Cette sneaker a été révélée aujourd’hui et est officiellement surnommée la Puma All-Pro Kuzma Mid. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, la chaussure a une silhouette mi-haut avec une semelle intermédiaire en gomme épaisse. Pendant ce temps, la tige contient des empiècements blancs et noirs avec des lacets en corde qui s’enroulent autour du talon. C’est certainement un design unique pour une chaussure de basket-ball, mais quand on considère à quel point Kuzma est grand dans la mode, il est logique qu’il veuille arriver avec quelque chose qui ressemble à une sneaker de créateur. Ceux-ci vont tomber le 27 novembre, donc si vous en êtes fan, commencez à économiser votre argent. Donnez-nous votre avis sur cette nouvelle silhouette, dans les commentaires ci-dessous. Douglas P. DeFelice / Getty Images