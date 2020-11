Bonjour à tous! Je suis ici pour vous apporter des nouvelles passionnantes et c’est le fait que Pro Game Guides a été acquis par le groupe GAMURS! Vous connaissez peut-être certains de leurs autres sites Web, notamment Dot Esports et Gamepur. Nous sommes fiers de rejoindre ces sites. une entreprise distinguée et pense que cela permettra à PGG de continuer à croître et à se développer dans le futur.

Si vous vous inquiétez un peu de l’évolution des choses ici, vous ne devriez pas l’être! Moi, Shaun Savage (Evident), je rejoindrai l’équipe GAMURS pour continuer à écrire et à répondre à toutes vos questions. Notre écrivain récemment ajouté, Mark Carpenter, restera également, et nous aurons de nouveaux visages qui vous apporteront plus de contenu au cours des prochaines semaines. En fin de compte, nous avons l’intention de continuer à vous fournir le contenu de grande qualité auquel vous vous attendez tout en élargissant la gamme de jeux que nous couvrons.

Bien que nous soyons enthousiasmés par l’avenir des Pro Game Guides, je tenais à remercier tous ceux qui nous ont amenés à ce point! Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi le site Web tout au long de son apparition sur le Web. Cela a commencé comme un projet passionnel et a dépassé mon imagination. Que vous veniez de découvrir le site Web ou que vous ayez été avec moi depuis le début, merci beaucoup de faire partie de tout cela!

Un grand merci à ma femme, qui a été à mes côtés pendant quelques premières années difficiles et a joué un rôle essentiel dans mon succès. Elle est l’une des personnes les plus travailleuses que je connaisse et m’a inspiré à creuser plus profondément alors que je pensais que je n’avais plus rien à donner. Elle est à la base de tout ce que je fais, et rien de tout cela n’aurait été possible sans son aide.

Un autre merci à ma belle-mère, qui a non seulement été une inspiration pour ma femme et moi, mais qui nous a beaucoup aidés tout au long de nos relations commerciales au fil des ans. S’il y a quelque chose dont nous avons besoin, nous savons toujours que nous pouvons nous tourner vers elle pour obtenir des conseils lorsqu’une situation se présente.

Je tiens à remercier ma mère et mes frères, qui m’ont soutenu au fil des ans. Ma mère était l’une des personnes qui m’ont traîné tout au long de ma vie alors que je faisais de mon mieux pour torpiller mon avenir. Elle reste l’une des personnes les plus fiables de ma vie et continue de me soutenir inconditionnellement. Mes frères ont été une source constante de légèreté lorsque les choses sont devenues stressantes, alors je les remercie beaucoup de rester avec moi au fil des ans.

Enfin, merci au Groupe GAMURS d’avoir vu le potentiel des Pro Game Guides! Nous discutons avec Riad Chikhani (PDG du groupe GAMURS) depuis un petit moment maintenant, je suis donc ravi de leur «remettre les clés» alors que nous cherchons à développer PGG ensemble. J’ai hâte d’explorer ce que nous pouvons faire à l’avenir et j’ai beaucoup d’espoir quant à l’avenir de PGG.