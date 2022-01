Robert Kirkman explique pourquoi The Walking Dead n’utilise pas le mot « Zombie »

Une règle pour The Walking Dead est que les personnages ne peuvent pas appeler les marcheurs des « zombies » et il y a une bonne explication à cela.

Marcheurs, mordeurs, vagabonds, rôdeurs, labres, morts… nous avons entendu les morts-vivants appeler à peu près tout sur Les morts qui marchent sauf pour le terme le plus évident : zombie. Bien que les évoquer de cette manière semble une évidence pour la plupart d’entre nous, cela n’a traversé l’esprit d’aucun des personnages du drame zombie d’AMC. Mais il y a une explication parfaitement raisonnable à cela.

« J’ai commencé le livre sans vraiment utiliser [the term ‘zombie’]. Je dansais principalement autour de ça. Je pense que Glenn le dit plusieurs fois, mais il s’agissait principalement de dérapages. Ensuite, j’ai trouvé la terminologie des » rôdeurs » et » errants » « , détaille Kirkman dans la réédition de la bande dessinée The Walking Dead DELUXE #30, par ComicBook.com. « Après un certain temps, cela me semblait idiot de continuer à les utiliser encore et encore. Alors, au moment où je suis entré dans l’adolescence et la vingtaine sur le livre, je me suis dit: » Merde, ce sont des zombies, je vais juste les gens les appellent des zombies. Peu importe.' »

Sur la raison pour laquelle il était plus important de garder le mot hors de la série télévisée, Kirkman a ajouté que Frank Darabont « ne voulait pas utiliser le terme [‘zombie’], ayant l’impression qu’il n’existerait pas dans ce monde si la fiction zombie n’existait pas dans ce monde. Et vraiment, pour que cette histoire fonctionne, vous ne pouvez pas simplement demander aux gens de dire : « Vous leur tirez une balle dans la tête, vous savez… tout comme les zombies des films Romero ! » Vous DEVEZ donc supposer qu’il s’agit d’un univers où George A. Romero n’a pas créé le zombie moderne. Nous avons donc inventé le terme « marcheurs » pour le spectacle. »

En d’autres termes, Nuit des morts-vivants et d’autres films de zombies n’ont jamais existé dans le Les morts ambulants univers. C’est probablement mieux ainsi, car tous les personnages traitent cette nouvelle épidémie de morts se régalant des vivants comme une menace totalement inconnue, sans aucun indice sur la façon de la gérer.





Les morts qui marchent se prépare pour la fin de ses 11 saisons sur AMC, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier des Les morts ambulants univers. Il est prévu que Norman Reedus et Melissa McBride reviennent en tant que Daryl Dixon et Carol Peletier dans leur propre série dérivée. Comme les deux ont toujours été parmi les personnages les plus populaires de la série, cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans de longue date mécontents de la fin de la série principale.

Il n’y a pas non plus de plans pour le moment pour le spin-off Craindre le mort-vivant pour en venir à bout. Il a été récemment rapporté que Kim Dickens reviendrait en tant que Madison Clark dans cette série, qui vient d’être renouvelée pour une huitième saison le mois dernier. Pendant ce temps, une série d’anthologies se déroulant dans le Les morts ambulants l’univers est également en préparation avec chaque épisode mettant en vedette une histoire autonome, certaines d’entre elles avec des personnages de retour du passé.

Les morts qui marchent reviendra sur AMC le 20 février pour plus d’épisodes de la onzième et dernière saison.





