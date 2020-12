Lindsey Graham a sauté à bord pour avoir versé 2000 € de paiements de relance directs aux Américains.

Le sénateur Lindsey Graham a signé avec Donald Trump et la position des démocrates sur la fourniture de chèques de stimulation de paiement direct de 2000 € au peuple américain. Le sénateur a annoncé son soutien sur Twitter, vendredi. Chip Somodevilla / « Après avoir passé du temps avec le président @realDonaldTrump aujourd’hui, je suis convaincu qu’il est plus déterminé que jamais à augmenter les paiements de relance à 2000 € par personne et à contester la protection de la responsabilité civile des grandes technologies de l’article 230 », a tweeté Graham vendredi soir. « Les deux sont des demandes raisonnables, et j’espère que le Congrès écoute. Le plus grand gagnant serait le peuple américain. » Lorsque le Congrès était sur le point d’adopter un plan de relance de 900 milliards de dollars, plus tôt cette semaine, Trump a déclaré que les paiements directs de 600 dollars inclus dans l’accord n’étaient pas suffisants et qu’il opposerait son veto au projet de loi: «Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et augmenter les 600 dollars ridiculement bas à 2000 dollars, ou 4000 dollars pour un couple », a déclaré Trump mardi. Les démocrates de la Chambre ont proposé un amendement pour changer le paiement de 600 € à 2000 € peu de temps après la déclaration de Trump, mais il a été rejeté par les républicains. Trump a également critiqué la loi sur l’autorisation de la défense nationale 2021: « Notre facture de défense de 740 € est un cadeau à la Chine, à la Russie et aux grandes technologies. Elle ne parvient pas à mettre fin à la section 230, dangereuse au niveau international, ne nous permettra pas de ramener nos troupes ils appartiennent), renomme et détruit nos forts et monuments nationaux, et rend la 5G presque impossible! « [Via]