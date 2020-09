Apple Watch Series 6: lancement prévu pour septembre et octobre

Vous attendez avec impatience le dévoilement de l’Apple Watch Series 6? Les experts ne s’entendent pas sur la date exacte à laquelle Apple publiera la nouvelle version de sa smartwatch. Deux mois sont actuellement en cours. La question est là aussisi Apple veut donner plus d’espace à l’iPhone 12 ou non.

L’Apple Watch devrait apparaître dans la semaine 37 de 2020, vers le 7 septembre – l’expert des fuites Jon Prosser en est très sûr. À la mi-août, Prosser a annoncé qu’Apple annoncerait la nouvelle Smartwatch cette semaine par communiqué de presse. Le fuyant Komiya prend une ligne similaire: à son avis, la performance aura lieu le 9 septembre. L’Apple Watch Series 6 devrait alors être disponible à partir du 11 septembre.

Sortie avec l’iPhone 12?

Le blog japonais Mac Otakara écrit cependant apparemment que l’Apple Watch Series 6 n’apparaîtra qu’en octobre. En conséquence, Apple souhaite dévoiler la nouvelle version de la smartwatch sur la même keynote que celle de l’iPhone 12. L’événement devrait avoir lieu dans la seconde quinzaine d’octobre.

Il y a de bons arguments pour les deux dates. Le Darum en septembre est traditionnellement réservé à une keynote Apple. Apple peut donc être conscient de l’attention générale – et se concentrer particulièrement sur l’Apple Watch Series 6. Parce que le discours sur l’iPhone 12 aura lieu plus tard, compte tenu de la pandémie corona en cours, cela semble désormais certain.

Apple Watch Series 6 avec une batterie plus grosse

Pour Apple, cependant, il pourrait également être avantageux de présenter tous les nouveaux produits en même temps. Après tout, les concessionnaires et les utilisateurs connaissent cette procédure et les processus y sont adaptés. Organiser plusieurs versions distinctes, même si l’Apple Watch Series 6 ne consiste qu’en un communiqué de presse, demande des efforts.

L’Apple Watch Series 6 pourrait vous permettre d’étudier les niveaux d’oxygène dans le sang. Cela devrait aider le gadget, par exemple, à signaler les problèmes cardiaques à un stade précoce. Une batterie plus grosse que le prédécesseur est probablement à bord. Si vous êtes satisfait de moins de fonctionnalités et préférez un prix plus bas à la place, vous devriez attendre 2021, date à laquelle une Apple Watch SE pourrait apparaître.