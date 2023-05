Combien a coûté « Citadel » et pourquoi la série Prime Video a-t-elle été si chère ?

Après « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », « Citadelle » a été le le plus gros pari de studios amazoniens et Prime Vidéo. Bien qu’elle ne batte pas l’adaptation de JRR Tolkien en termes de budget, la nouvelle série vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Le coût élevé n’est pas seulement dû aux effets spéciaux, mais pour d’autres raisons que nous expliquerons ici.

Le 1er septembre 2022, la plateforme de streaming a sorti la série fantastique et elle est devenue la plus chère, avec un investissement de 465 millions de dollars, dont plus de la moitié a été consacrée au paiement des droits.

Maintenant, Prime Video a lancé un nouveau défi avec la production qui met en vedette Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas. Le programme est devenu le deuxième plus cher, bien qu’il n’ait que six épisodes.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Citadelle ».

COMBIEN A COÛTÉ « CITADELLE » À FAIRE ?

La première saison de « Citadelle », qui est composée de 6 épisodes, a connu un budget de 300 millions de dollars.

Selon un rapport de Le journaliste hollywoodien En septembre 2022, une série de complications dans la production a généré un surcoût de près de 200 millions.

POURQUOI « CITADELLE » EST-ELLE DEVENUE LA DEUXIÈME SÉRIE LA PLUS CHER SUR PRIME VIDEO ?

La raison du coût élevé de fabrication de « Citadel » est en fait une combinaison de divers facteurs tels que le plan à long terme de création d’une franchise et de sites internationaux. Cependant, ce qui a eu le plus d’impact sur le gonflement du sac budgétaire était problèmes dans l’équipe créative.

La chère équipe créative de « Citadel »

Tout d’abord, Amazon Studios a recherché une équipe créative d’experts en titres à succès et d’action. Par conséquent, dans sa longue liste de producteurs exécutifs sont Anthony et Joe Russoles frères qui ont fait de « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame » une réalité.

Joe et Anthony Russo sont les réalisateurs des derniers films « Avengers » (Photo : Marvel)

Ils avaient également embauché Josh Appelbaum et Andre Nemec, qui ont écrit et produit « Mission Impossible: Ghost Protocol », en tant qu’écrivains pour la série.

Bien sûr, ces types de professionnels exigeaient un salaire supérieur à la moyenne.

différences créatives

Selon le rapport de THR, des problèmes ont commencé à survenir lorsque les frères Russo se sont davantage impliqués dans la réalisation de « Citadel » et ont eu des visions différentes des scénaristes.

Cela aurait généré deux camps distincts en devenir, ce qui a fini par affecter le programme. Appelbaum et Nemec ont quitté le projet, ainsi qu’une bonne partie de l’équipe, ce qui a retardé la série et obligé de refaire de nombreuses pièces.

Amazon a dû embaucher David Weil (« Hunters ») comme nouveau scénariste et ils ont fait une refonte totale de la progression.