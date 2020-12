«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Gilbert a acheté un accessoire sur eBay qu’elle aurait pu facilement voler dans un décor

Les histoires du Petite maison dans la prairie les livres sont toujours aimés par beaucoup partout dans le monde. La série télévisée a également capturé le cœur des familles à travers l’Amérique. La série réconfortante a suivi la famille Ingalls et les épreuves de la vie à la frontière à la fin des années 1800.

La série avait un casting de stars incroyablement talentueuses, dont Melissa Gilbert et Michael Landon. Gilbert et Landon ont formé un lien spécial tout en travaillant ensemble. Il était un modèle important pour la jeune actrice et occupait une place particulière dans son cœur. Des années après la fin de l’émission, Gilbert a trouvé un trésor sentimental sur eBay.

Qui est Melissa Gilbert?

Melissa Gilbert est surtout connue pour son interprétation de Laura Ingalls dans la série télévisée Petite maison dans la prairie. Le drame historique de l’Ouest américain a duré de 1974 à 1983. Gilbert aurait battu plus de 500 autres acteurs qui avaient auditionné pour le rôle. L’incroyable performance de Gilbert en tant que Laura a fait d’elle la plus jeune personne à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, selon Biographie. Elle a également reçu deux Young Artists Awards pour la meilleure jeune actrice et un TV Lands Award.

À part Petite maison dans la prairie, Gilbert a eu une carrière de premier plan à la télévision. Elle a joué aux côtés de Patty Duke dans L’ouvrier miracle, jouant Helen Keller aveugle et sourde. Elle a joué Anne Frank dans Le journal d’Anne Frank et a livré une performance époustouflante en tant que l’un des personnages principaux de La splendeur dans l’herbe.

Gilbert a continué à être actif à Hollywood, à la fois à la télévision et au cinéma. Elle a été élue présidente de la Screen Actors Guild en 2001, et à nouveau pour un second mandat de deux ans en 2003. Elle a concouru sur Danser avec les étoiles en 2012. Le talentueux acteur est également apparu sur scène dans une production musicale de Petite maison dans la prairie. En 2009, elle a publié un mémoire de sa vie intitulé Un conte de prairie.

Michael Landon: co-star et figure paternelle de Gilbert

Michael Landon était un acteur, écrivain, réalisateur, chanteur et producteur acclamé. Il était aimé de ses fans et très respecté par ses collègues. Il était surtout connu pour ses rôles dans Bonanza, petite maison dans la prairie, et Autoroute vers le paradis. Malgré le talent incroyable de Landon, il n’a jamais remporté un Emmy Award pour aucune de ses performances.

En plus de ses talents professionnels, Landon était aussi une personne attentionnée qui s’est fait de nombreux amis au cours de sa carrière. Landon et Gilbert ont eu une relation très étroite pendant leur séjour sur Petite maison dans la prairie. Après la mort du père de Gilbert, elle s’est particulièrement attachée à Landon. Il est devenu une figure paternelle pour Gilbert, 11 ans, et était là pour elle pendant qu’elle grandissait.

Gilbert a acheté un morceau de l’ensemble pour se souvenir de lui par

Landon était une figure paternelle pour Gilbert dans la vraie vie, mais il a joué son père réel sur Petite maison dans la prairie. Landon a joué Charles Ingalls, le père de Laura de Gilbert. Le couple avait un lien fort à la fois sur et hors du plateau, et Gilbert a en fait un accessoire très spécial de la série qu’elle a gardé en souvenir de Landon.

Gilbert a trouvé le violon de Pa, qui jouait un rôle extrêmement important dans les livres et la série télévisée, sur eBay il y a des années. Gilbert a immédiatement sauté sur l’offre, car le violon avait une valeur sentimentale incroyable pour l’acteur. Le violon de Papa a toujours été un symbole de paix, d’espoir et de confort tout au long de la série. Cela a aidé à créer l’ambiance et l’atmosphère dans tant de scènes importantes, tout comme dans le livre.

Récemment, Gilbert et son mari ont déménagé de leur domicile du Michigan à New York. Le couple a travaillé avec le Wilder Museum pour vendre aux enchères plusieurs objets du spectacle, y compris le violon, des photos signées et des partitions, selon Marshall Independent. Le musée a rapporté que la dernière vente aux enchères avait généré 58 000 vues et plus de 300 offres. Bien que le musée ait atteint son apogée à la fin des années 70, alors que le spectacle était encore à l’antenne, il a connu un grand succès lors des anniversaires et des occasions spéciales ces dernières années.