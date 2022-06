La chanson qui atteint des records près de 40 ans après sa sortie grâce à Stranger Things 4

in

Netflix

Choses étranges La saison 4 a conduit une chanson de 1985 à devenir une nouvelle rage, après avoir été une partie importante des épisodes. Regardez ce que c’est !

©NetflixLa chanson qui bat des records près de 40 ans après sa sortie grâce à Stranger Things 4.

choses étranges retourné après trois ans au service de streaming Netflix avec le tome 1 de sa saison 4, qui est déjà un succès complet à travers le monde. Ses épisodes se sont poursuivis avec l’histoire des jeunes et d’un nouvel ennemi, mais il y avait aussi de la place pour des curiosités vraiment intéressantes. Une chanson nommée et entendue dans la série vient d’obtenir une grande reconnaissance. Presque 40 ans après sa parution !

Ces types de problèmes ne sont pas nouveaux ces derniers temps, puisque diverses productions ont choisi la musique des décennies passées pour planter les intrigues aujourd’hui et le public entretient une relation qui les fait fureur en ce moment, comme ce fut le cas avec Baby Blue de Badfinger, par Breaking Bad en 2013. A cette occasion, le salon de la plateforme a porté le maximum à Courir en haut de cette colline de Kate Bush.

Max, jouée par Sadie Sink, devient l’un des personnages centraux de l’intrigue car elle est l’une des victimes de Vecna, la nouvelle menace surnaturelle qui hante la ville de Hawkins. Lorsqu’elle est kidnappée par le méchant, la jeune femme entre dans l’Upside Down dans son esprit et son seul destin semble être une mort macabre, tout comme cela s’est produit avec d’autres dans les épisodes précédents. Cependant, la normalité revient lorsque Lucas lui fait écouter sa chanson préférée.

La musique en question qui sauve la vie de Max est Courir sur cette colline (un accord avec Dieu) de Kate Bush et c’est pourquoi le fandom de la série s’est rendu sur leurs plateformes pour l’écouter. Le résultat était que la chanson a atteint le numéro 1 sur iTunes et depuis le 30 mai a augmenté ses reproductions sur Spotify à plus de 9990% aux États-Unis.

Dès sa nomination dans l’un des chapitres, les téléspectateurs ont découvert le sujet sur leurs plateformes musicales préférées et cela les a également amenés à commenter sur les réseaux sociaux quelle serait la chanson qui les sauverait en cas de vivre un moment comme celui de Max. Courir sur cette colline (un accord avec Dieu) est le premier single du cinquième album de Kate Bush et connaît aujourd’hui un nouveau succès, après son arrivée officielle en 1985.

