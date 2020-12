Pourquoi Wonder Woman 1984 devait humaniser ses méchants selon la réalisatrice Patty Jenkins

Dans le récemment publié Wonder Woman 1984, La princesse Diana alias Wonder Woman se retrouve face à non pas un mais deux super-vilains: le magnat des médias Maxwell Lord et The Cheetah. Dans une interview avec CBR, la réalisatrice du film Patty Jenkins a expliqué comment elle voulait explorer le « Pourquoi? » derrière la création d’un supervillain.

« Tout d’abord, j’aime certains des méchants avec lesquels j’ai grandi, même là où vous aviez un personnage vraiment intéressant, drôle et dynamique. Dans celui-ci, ce n’est pas sans rappeler mon désir de faire Monster et d’expliquer pourquoi les gens font les choses qu’ils font faire, j’ai adoré le défi de dire, comme, ‘D’accord, alors comment cette personne devient-elle un super-héros? Quelle est la lutte du voyage, pour commencer là? Comment cette personne devient-elle un méchant? Qu’est-ce que c’est?’ «

L’architecte en chef du chaos en Wonder Woman 1984 est Maxwell Lord, joué par Pedro Pascal, dont les machinations finissent également par transformer Barbara Minerva, interprétée par Kristen Wiig, en The Cheetah. Selon Jenkins, la descente des personnages dans la super-méchanceté est propulsée par le sentiment de ne pas être assez bon.

«Particulièrement Max, j’ai adoré le fait qu’il soit tellement préoccupé d’essayer de vivre à la hauteur de cette chose, probablement, à cause de son propre père ou autre, de dire à son fils, ‘je vais être un gagnant’ et le fils jamais Je me souciais de ça. Par exemple, personne ne s’en souciait! C’est dans ta propre tête que tu dois devenir cette personne pour être digne d’amour, tu sais? Alors en regardant cette histoire et jusqu’où il est prêt à aller et en regardant l’histoire de Cheetah et Barbara, jusqu’où elle est prête à aller juste pour se sentir adéquate. «

Autrefois, Patty Jenkins a parlé de son désir de faire Wonder Woman 1984 dans un film où le conflit principal est résolu par le dialogue plutôt que par les coups de poing. Dans la même veine, le cinéaste espère que le public ne verra pas Lord and the Cheetah comme des méchants irrémédiables, mais plutôt comme des êtres humains normaux et imparfaits qui ont pris le mauvais chemin vers le pouvoir.

« Espérons que le sous-texte important du film est que nous sommes tous ces gens. Comme, nous sommes tous des gens. Nous avons tous nos moments de savoir que nous pourrions choisir de ne pas faire le truc héroïque, car il y a un trou que nous devons combler , et quand nous sommes confrontés à ce à quoi nous sommes confrontés dans le monde moderne, nous allons tous devoir commencer à faire face, à sacrifier et à penser à l’échelle mondiale à prendre soin les uns des autres. C’est donc quelque chose que je tenais vraiment à apporter à tous ces gens. «

Les critiques de Wonder Woman 1984 ont été globalement positives jusqu’à présent, et les critiques prédisent que le DCEU a un autre succès. Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette une distribution principale comprenant Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur CBR.com.

