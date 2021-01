Le réalisateur de Fortnite tease le croisement avec GI Joe

Legler 10810 - Jeu en bois - Kit de route 'Croisement en T'

Marque : Legler / Small Foot Age conseillé : à partir de 4 ans Matériel : en bois Lot de 2. Avec ce kit de croisements T de notre univers de jeu small foot world, tu peux élargir encore plus ton réseau routier! Les deux croisements T en bois complètent le kit de route et promettent encore plus de construction