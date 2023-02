Ke Huy Quan partage tout ce qui se passe partout en même temps et s’inquiète : « Personne ne voulait de moi »

Lorsque le tournage de Everything Everywhere All at Once s’est terminé, Quan a commencé à se sentir découragé car il était incapable d’obtenir un « emploi unique ».

Tout partout tout à la fois a été un favori des critiques et du public, remportant de nombreuses distinctions, dont 11 nominations aux Oscars. Le film de saut de genre, écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert (connu sous le nom de Daniels), met en vedette Michelle Yeoh dans le rôle d’Evelyn Wang, une immigrante sino-américaine déterminée à vaincre une entité malveillante cherchant à détruire le métaverse. Ke Huy Quan dépeint Waymond Wang, le mari d’Evelyn. Quan, qui a déjà remporté un Golden Globe et un Critics Choice Award pour son rôle, est le prochain candidat à l’Oscar dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, Quan n’a pas ressenti tout de suite le succès du film.

Tout partout tout à la fois le tournage s’est terminé en mars 2020, juste au moment où Covid-19 a commencé à avoir un impact sur le monde. Le film n’est sorti sur les écrans qu’en 2022. Lors d’une apparition à la Saint-Valentin le Le spectacle tardif, Quan a dit à Stephen Colbert qu’il n’avait aucune idée que le film deviendrait ce qu’il est aujourd’hui. De plus, les tentatives de réserver des emplois après le tournage se sont avérées inquiétantes pour Quan.

« J’étais à la maison [during the pandemic] comme tout le monde, essayant de rester en sécurité, et j’auditionnais à gauche et à droite, envoyant des auto-cassettes. Ce qui était intéressant, c’est que je ne pouvais pas obtenir un seul emploi. Pas un seul rappel. Personne ne voulait de moi. » Il a ajouté: « En fait, j’étais tellement inquiet, parce que je vivais tout ce que j’avais vécu quand j’étais enfant quand j’auditionnais et je ne pouvais pas trouver de travail. C’est pourquoi je me suis éloigné. Lorsque vous travaillez avec Steven Spielberg, Harrison Ford et George Lucas, vous ne pouvez aller qu’en descente à partir de là, et c’est exactement ce qui s’est passé. »





Le retour de Ke Huy Quan sur le devant de la scène

Tout partout tout à la fois marque le premier rôle majeur de Quan en plus de 30 ans. Quan, aujourd’hui âgé de 51 ans, a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur, avec des rôles dans Steven Spielberg Indiana Jones et le Temple Maudit, comme Short Round et dans le classique culte Les Goonies comme Richard « Données » Wang. Tout au long de la fin des années 1980 et des années 1990, il a continué à apparaître dans des séries télévisées comme Chef de classe, Contes de la crypteet Rien n’est facile. Au cinéma, il est apparu dans Passager, cracheur de feuet Encino Homme. Après ce dernier, cependant, Quan a pris un grand recul par rapport au jeu d’acteur.

De retour sous les feux de la rampe, Quan a un avenir assez stable devant lui. Il est actuellement membre de l’univers cinématographique Marvel et apparaîtra dans LokiLa deuxième saison de, dont la première est prévue cet été sur Disney+. De plus, l’acteur retrouvera Yeoh pour Disney + Américain né chinois série et exprime un personnage des frères Russo L’État électrique.

Nous verrons bientôt combien d’autres récompenses Tout partout tout à la fois ratisse et si Quan remporte un Oscar convoité lors de la diffusion des Oscars le 12 mars sur ABC.