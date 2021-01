Le mari de Marie Kondo: Qui est Takumi Kawahara?

Marie Kondo est enceinte! La star de Netflix super soignée attend son troisième enfant avec son mari Takumi Kawahara.

Marie Kondo est surtout connue pour elle New York Times livre le plus vendu La magie du rangement qui change la vie et sa dernière série Netflix Rangement avec Marie Kondo qui mettent en valeur son savoir-faire pour s’organiser dans votre maison et votre vie.

Dans sa série Netflix, elle parcourt le pays pour aider ceux qui ont besoin de réorganiser et de désencombrer leur maison, créant un changement percutant (pour le bien!) Dans la vie de son client.

Mais il semble que Kondo est sur le point d’apporter un changement important dans sa propre vie alors qu’elle se prépare à un nouvel ajout à son adorable famille. Le 28 janvier, elle a confié à ses 3,9 millions d’abonnés Instagram un secret en partageant un cliché de son baby bump avec la légende: «J’ai des nouvelles! Un autre paquet de joie en route».

Des célébrités de Miranda Kerr à Drew Barrymore ont émis des messages de félicitations dans les commentaires aux côtés de nombreux fans solidaires qui ont souhaité le meilleur à Kondo et à sa famille.

Instagram de Kondo présente régulièrement photos avec sa famille; y compris son mari. Cependant, il n’y a pas beaucoup d’informations sur lui.

Qui est le mari de Marie Kondo, Takumo Kawahara?

Il vient du Japon.

Il est né et a grandi à Osaka, au Japon, avec son frère et ses parents.

Il est diplômé de Kure Miyamura High Shcool en 2004. Il a ensuite fréquenté le Département d’administration de l’autonomie de l’Université de Kanagawa à la Faculté de droit.

Peu de temps après, il a travaillé dans de nombreuses entreprises à Osaka dans des domaines tels que le soutien aux ventes, le marketing et la consultation. Une grande partie de son travail l’oblige à voyager à travers le Japon.

C’est le manager de sa femme.

Depuis que la méthode d’organisation KonMari de Kondo est devenue un phénomène mondial, Takumi a quitté son travail en entreprise pour devenir son manager à plein temps.

3. C’est un photographe talentueux.

La plupart des photos sur Instagram de Marie sont créditées à son mari. Takumi connaît certainement son chemin autour d’une caméra car le flux Instagram de sa femme est toujours esthétique.

Il est le PDG de KonMari Media.

Kondo a créé KonMari Media, Inc. en 2015 en Californie. Après le succès de son premier best-seller La magie du rangement qui change la vie, en 2011, KonMari Media a commencé à produire du contenu mondial basé sur le talent de Marie pour l’organisation et la propreté.

Il est le père de deux filles et d’un nouvel ajout.

Marie et Takumi sont les parents de deux adorables filles, Satsuki et Miko. Mais maintenant, après la nouvelle que Marie Kondo est enceinte du troisième enfant du couple, ces adorables petites filles devront faire de la place pour un bébé.

Jonathan Mui est écrivain et fanatique de la télévision. Il aime aussi apprendre de nouvelles recettes à préparer pour ses amis et sa famille, voyager et lire.