Fortnite Best Skins Classé (février 2021) – Meilleures tenues jamais!

Notre Meilleure liste de skins Fortnite présente les skins les mieux notés de notre communauté! Ce sont les tenues qui obtiennent le plus de votes dans Fortnite, et si vous n’êtes pas d’accord avec le résultat, vous pouvez les évaluer vous-même et changer le classement!

Les skins de Fortnite ont été une grande partie du succès du jeu! Alors que la plupart des jeux de cette nature ont tendance à être à la première personne et que vous pouvez à peine vous voir, ce jeu est à la troisième personne, vous êtes donc toujours à la recherche de vos cosmétiques. Cela signifie que la peau que vous portez est beaucoup plus importante et que vous pouvez la personnaliser de différentes manières.

La liste ci-dessous présente les meilleurs skins qui ont été notés par notre communauté! Si vous souhaitez influencer le classement de cette liste, vous pouvez évaluer tous les skins via notre Fortnite Skins Gallery.

Quelle peau est la meilleure de Fortnite?

Selon nos lecteurs, il semble que Midas soit le meilleur skin de Fortnite en ce moment. Vous obtenez des fluctuations sur la liste, avec Elite Agent, Drift, Lynx et Catalyst qui se battent tous pour la première position, mais il semble que l’homme avec la touche dorée occupe la place en ce moment.

Voici un aperçu des meilleures tenues de tous les temps à travers les passes de combat et les magasins d’objets tout au long de l’histoire de Fortnite. Bien qu’il y ait quelques nouveaux venus dans la liste, vous remarquerez que des skins comme Fishstick, iKONIK, Elite Agent, Drift et quelques autres ont maintenu des positions élevées sur la liste pendant très longtemps.

#1. Dérive Évaluation: 4.0/ 5. De 15,1K votes. S’il vous plaît, attendez… A lire : Sharkboy et Lavagirl reviennent dans un nouveau regard sur We Can Be Heroes de Netflix # 2. Lynx Évaluation: 4.0/ 5. De 13,2K votes. S’il vous plaît, attendez… # 3. Catalyseur Évaluation: 4.0/ 5. De 12,4K votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Midas Évaluation: 4.0/ 5. De 9,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 5. Astro Jack Évaluation: 4.0/ 5. De 6,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Harley Quinn Évaluation: 4.0/ 5. De 5,3K votes. S’il vous plaît, attendez… #sept. Psylocke Évaluation: 4.0/ 5. D’après 3,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 8. Kylo Ren Évaluation: 4.0/ 5. D’après 2,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 9. Cœur de pierre Évaluation: 4.0/ 5. D’après 2,6K votes. S’il vous plaît, attendez… #dix. Flamber Évaluation: 4.0/ 5. De 2,3K votes. S’il vous plaît, attendez… # 11. Chat sauvage Évaluation: 4.0/ 5. De 331 voix. S’il vous plaît, attendez… # 12. Chevalier noir Évaluation: 3,9/ 5. D’après 21,1K votes. S’il vous plaît, attendez… # 13. Soldat goule Évaluation: 3,9/ 5. De 20,0K votes. S’il vous plaît, attendez… # 14. Fishstick Évaluation: 3,9/ 5. De 18,7K votes. S’il vous plaît, attendez… # 15. Bomber sombre Évaluation: 3,9/ 5. D’après 16,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 16. iKONIK Évaluation: 3,9/ 5. De 15,8K votes. S’il vous plaît, attendez… # 17. Agent d’élite Évaluation: 3,9/ 5. De 15,0K votes. S’il vous plaît, attendez… # 18. Raider renégat Évaluation: 3,9/ 5. De 13,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 19. Bomber Brite Évaluation: 3,9/ 5. De 13,2K votes. S’il vous plaît, attendez… # 20. Bomber de plage Évaluation: 3,9/ 5. À partir de 12,9K votes. S’il vous plaît, attendez…

En ce qui concerne les meilleurs outils de récolte de Fortnite, il semble que Reaper, Candy Axe et Vision aient pu résister à l’épreuve du temps et figurent sur la liste depuis un certain temps.

#1. moissonneuse Évaluation: 4.1/ 5. De 5,7K votes. S’il vous plaît, attendez… # 2. Candy Axe Évaluation: 4.1/ 5. De 4,4K votes. S’il vous plaît, attendez… # 3. Hache à la menthe joyeuse Évaluation: 4.1/ 5. À partir de 3,0K votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Baguette étoile Évaluation: 4.1/ 5. D’après 2,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 5. Harley Hitter Évaluation: 4.1/ 5. À partir de 1,2K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Impulsion fantasmatique Évaluation: 4.1/ 5. De 676 voix. S’il vous plaît, attendez… #sept. Hache de léviathan Évaluation: 4.1/ 5. De 271 voix. S’il vous plaît, attendez… # 8. Brise-glace Évaluation: 4.0/ 5. D’après 3,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 9. Faucille du crâne Évaluation: 4.0/ 5. À partir de 3,0K votes. S’il vous plaît, attendez… #dix. Arc-en-ciel Smash Évaluation: 4.0/ 5. D’après 2,5K votes. S’il vous plaît, attendez…

Il ne devrait pas être trop surprenant de voir le Wolfpack s’asseoir comme le roi des blings arrière. C’est un look super propre, et ça a vraiment l’air génial sur une variété de peaux. Les boucliers ont toujours été une option populaire, donc Banner Shield est un gagnant clair. La possibilité de le personnaliser est un excellent bonus et vous permet de faire correspondre n’importe quel skin. Le disque galactique est également un favori, même s’il est assez rare car il fait partie de l’ensemble Galaxy.

#1. Aile brisée Évaluation: 4.3/ 5. De 2,1K votes. A lire : Emplacement des gnomes à Fortnite, Ruinous Fort et Pleasant Park S’il vous plaît, attendez… # 2. Meute de loups Évaluation: 4.2/ 5. De 2,7K votes. S’il vous plaît, attendez… # 3. Bouclier de bannière Évaluation: 4.2/ 5. D’après 2,4K votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Disque galactique Évaluation: 4.2/ 5. De 1,9K votes. S’il vous plaît, attendez… # 5. Cape de bannière Évaluation: 4.2/ 5. De 1,9K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Émoticône Évaluation: 4.2/ 5. Sur 175 voix. S’il vous plaît, attendez… #sept. Bouclier noir Évaluation: 4.1/ 5. D’après 2,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 8. Bouclier rouge Évaluation: 4.1/ 5. De 1,7K votes. S’il vous plaît, attendez… # 9. Ailes tombées Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1,5K votes. S’il vous plaît, attendez… #dix. Katanas de Deadpool Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1,4K votes. S’il vous plaît, attendez…

Vous trouverez principalement des danses dans la catégorie des meilleures emotes. Electro Swing se porte actuellement bien et est disponible dans la boutique, ce qui est une excellente nouvelle pour la plupart des joueurs. Billy Bounce est celui dont j’ai le plus vu parler, j’ai toujours des gens qui me demandent quand il reviendra dans les commentaires. Orange Justice reste en tête de liste, ce qui est formidable à voir car c’est l’un de mes favoris.

#1. Electro Swing Évaluation: 4.2/ 5. À partir de 3,0K votes. S’il vous plaît, attendez… # 2. Justice orange Évaluation: 4.2/ 5. D’après 2,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 3. Scénario Évaluation: 4.1/ 5. D’après 3,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Billy Bounce Évaluation: 4.1/ 5. D’après 3,5K votes. S’il vous plaît, attendez… # 5. Mouvements de danse Évaluation: 4.1/ 5. De 3,3K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Téléphonez-le Évaluation: 4.1/ 5. De 2,3K votes. S’il vous plaît, attendez… #sept. Frais Évaluation: 4.1/ 5. De 2.0K votes. S’il vous plaît, attendez… # 8. Mouvements fluides Évaluation: 4.1/ 5. De 1,7K votes. S’il vous plaît, attendez… # 9. Vrai cœur Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1,5K votes. S’il vous plaît, attendez… #dix. Electro Shuffle Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1,3K votes. S’il vous plaît, attendez…

Parmi les meilleurs Wraps, il y a une dynamique intéressante en cours. Vous avez Magma qui est extrêmement populaire et qui a une excellente animation. Ensuite, vous avez le Boogeyman Wrap qui est l’un des modèles les plus simples. Cependant, il est difficile de détester le film tout noir, il a l’air bien sur toutes les armes et tous les véhicules. Le reste de la liste est principalement animé, donc la simplicité n’a pas l’emporté dans l’ensemble.

#1. Magma Évaluation: 4.2/ 5. De 2,2K votes. S’il vous plaît, attendez… # 2. Boogeyman Évaluation: 4.2/ 5. De 1,6K votes. S’il vous plaît, attendez… # 3. Zéro éternel Évaluation: 4.2/ 5. D’après 1,3K votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Star Scout Évaluation: 4.2/ 5. De 666 voix. S’il vous plaît, attendez… # 5. Scanline Évaluation: 4.1/ 5. À partir de 1,2K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Fractale zéro Évaluation: 4.1/ 5. De 920 voix. S’il vous plaît, attendez… #sept. Kevin Évaluation: 4.1/ 5. De 843 voix. S’il vous plaît, attendez… # 8. Feu dynamique Évaluation: 4.1/ 5. De 278 voix. S’il vous plaît, attendez… # 9. Pétillant Évaluation: 4.1/ 5. De 267 voix. A lire : Collectez des livres de Holy Hedges et Burning Sands à Fortnite S’il vous plaît, attendez… #dix. L’ombre de Midas Évaluation: 4.1/ 5. Sur 149 voix. S’il vous plaît, attendez…

Bien qu’il y ait eu pas mal d’ajouts du chapitre 2 de la saison 5, il semble que de vieux parapluies aient figuré sur la liste. Ceux-ci ne peuvent généralement être obtenus qu’en remportant une partie pendant une saison particulière, ils ne sont donc pas faciles à obtenir si vous venez de commencer dans le jeu.

#1. Holographique Évaluation: 4.2/ 5. De 1,9K votes. S’il vous plaît, attendez… # 2. Comète Crasher Évaluation: 4.2/ 5. De 789 voix. S’il vous plaît, attendez… # 3. Skyrider Wakandan Évaluation: 4.2/ 5. De 34 votes. S’il vous plaît, attendez… # 4. Un tir Évaluation: 4.1/ 5. De 1,9K votes. S’il vous plaît, attendez… # 5. Lavawing Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1,1K votes. S’il vous plaît, attendez… # 6. Voile de tempête Évaluation: 4.1/ 5. D’après 1.0K votes. S’il vous plaît, attendez… #sept. Dragacorn Évaluation: 4.1/ 5. De 768 voix. S’il vous plaît, attendez… # 8. Ohm Évaluation: 4.1/ 5. De 674 voix. S’il vous plaît, attendez… # 9. Convergence Évaluation: 4.1/ 5. De 554 voix. S’il vous plaît, attendez… #dix. Batglider Évaluation: 4.1/ 5. De 495 voix. S’il vous plaît, attendez…

Les offres groupées sont toujours un excellent moyen d’obtenir de nombreux produits cosmétiques et de nouveaux personnages. De nombreux lots ont été publiés dans le chapitre 2 de la saison 5, mais quel est le favori de tout le monde?

#1. Lot de casiers de Loeya Évaluation: 4,5/ 5. De 9 votes. S’il vous plaît, attendez… # 2. Pack Le dernier rire Évaluation: 4.4/ 5. De 225 voix. S’il vous plaît, attendez… # 3. Pack de légendes glacées Évaluation: 4.3/ 5. De 848 voix. S’il vous plaît, attendez… # 4. Pack de reflets sombres Évaluation: 4.3/ 5. De 744 voix. S’il vous plaît, attendez… # 5. Pack de feu sombre Évaluation: 4.3/ 5. De 663 voix. S’il vous plaît, attendez… # 6. Ensemble Harley Quinn Évaluation: 4.3/ 5. De 378 voix. S’il vous plaît, attendez… #sept. Pack Marshmello Évaluation: 4.3/ 5. De 321 voix. S’il vous plaît, attendez… # 8. Pack d’agent double Évaluation: 4.3/ 5. De 283 voix. S’il vous plaît, attendez… # 9. Pack Galaxy Évaluation: 4.3/ 5. De 252 voix. S’il vous plaît, attendez… #dix. Pack Défi Derby Dynamo Évaluation: 4.3/ 5. De 249 voix. S’il vous plaît, attendez…

Plonger dans le Zero Point avec style est d’une grande importance pour chaque joueur. Vous avez besoin de ce piquant pour savoir que vous êtes un joueur épique. Ou peut-être qu’au lieu de quelque chose de cool, vous voulez avoir l’air stupide ou fou. Il existe un assortiment de Contrails pour chaque occasion!