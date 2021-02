Comment aider Lovely à célébrer Hearts Wild! | Fortnite | Quêtes de la semaine 11

Cette quête est probablement la plus facile de toutes les quêtes à accomplir! Cela ne prend pas du tout de temps à faire et vous rendez une fille aux cheveux roses très heureuse!

Comment aider Lovely à célébrer Hearts Wild!

Epic Games ne donne aucune indication sur la façon de terminer cette quête, sur la façon d’aider Lovely à célébrer Hearts Wild, rien du tout, et pourtant c’est assez simple à accomplir! Tout ce que vous avez à faire est de parler à un personnage non jouable (PNJ) autre que Lovely, bien sûr, et quête terminée.

L’interaction est la quête de cette quête. Ni plus ni moins. C’est vraiment le défi le plus facile à relever, et après tous les efforts que vous avez faits pour collecter du chocolat, des potions d’amour, etc., vous méritiez une bonne quête de fin facile!

N’importe quel PNJ travaillera avec cette quête, vous pouvez donc utiliser la première personne que vous voyez et le travail est terminé. Ou réfléchissez longuement au meilleur NPC apte à devenir le rendez-vous de la belle belle! Qui choisiriez-vous? Qui est le meilleur PNJ pour Lovely? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

La liste complète des défis – sur lesquels nous avons des informations – est disponible ici, à notre Fortnite Chapitre 2: Guide de la saison 5 – Article sur les défis et informations!